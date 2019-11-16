頂新劣油司法烏龍不止一件／彰院一審漏判 彰檢渾然未覺

魏應充昨天原準備入監，步入台北地檢署前與味全龍總教練葉君璋相擁，不料魏應充隨後被告知暫免入監。（記者黃捷攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者張文川、顏宏駿／綜合報導〕頂新劣油案司法烏龍不止1樁！在昨天傳出「發監喊停放人回家」事件之前，頂新案一審法官曾漏判統清被詐案，致使此部分不在上訴二審範圍內，但二審卻也宣判此部分有罪，由於程序出錯，最後被最高法院撤銷。

檢方追訴頂新劣油案，彰化地檢署在一審時吞了敗仗，魏應充等人全都獲判無罪，到了二審總算由台中高分檢打出逆轉勝，改判有罪。

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當時一審判決，竟漏判彰檢起訴的其中1項犯罪事實，也就是頂新向越南大幸福公司買入非食用級、不能供人食用的椰子油，精煉後賣給不知情的統清公司，統清再轉賣給統一、開元食品，製成奶油球等食品流入市面。

程序出錯 最高法院揪出

彰檢未察覺此部分一審漏未判決，只針對寫明無罪的其他罪行上訴二審，以致統清案法理上不在二審審理範圍，但二審實質審理後，認定此部分有罪，依食安法「販賣假冒食品」罪，對魏應充等人做出宣判，魏被判刑8月。

全案直到最高法院核對一、二審各項犯罪事實，才發覺一審沒判到統清案，違反3層審級依序審判規定，將此案撤銷，應由彰化地院另行補充判決，以此亡羊補牢。

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