為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

頂新劣油司法烏龍不止一件／彰院一審漏判 彰檢渾然未覺

魏應充昨天原準備入監，步入台北地檢署前與味全龍總教練葉君璋相擁，不料魏應充隨後被告知暫免入監。（記者黃捷攝）

魏應充昨天原準備入監，步入台北地檢署前與味全龍總教練葉君璋相擁，不料魏應充隨後被告知暫免入監。（記者黃捷攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者張文川、顏宏駿／綜合報導〕頂新劣油案司法烏龍不止1樁！在昨天傳出「發監喊停放人回家」事件之前，頂新案一審法官曾漏判統清被詐案，致使此部分不在上訴二審範圍內，但二審卻也宣判此部分有罪，由於程序出錯，最後被最高法院撤銷。

檢方追訴頂新劣油案，彰化地檢署在一審時吞了敗仗，魏應充等人全都獲判無罪，到了二審總算由台中高分檢打出逆轉勝，改判有罪。

當時一審判決，竟漏判彰檢起訴的其中1項犯罪事實，也就是頂新向越南大幸福公司買入非食用級、不能供人食用的椰子油，精煉後賣給不知情的統清公司，統清再轉賣給統一、開元食品，製成奶油球等食品流入市面。

程序出錯 最高法院揪出

彰檢未察覺此部分一審漏未判決，只針對寫明無罪的其他罪行上訴二審，以致統清案法理上不在二審審理範圍，但二審實質審理後，認定此部分有罪，依食安法「販賣假冒食品」罪，對魏應充等人做出宣判，魏被判刑8月。

全案直到最高法院核對一、二審各項犯罪事實，才發覺一審沒判到統清案，違反3層審級依序審判規定，將此案撤銷，應由彰化地院另行補充判決，以此亡羊補牢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
檢多頭馬車「放走人犯」受傷的是司法
2019-11-16 05:30

檢多頭馬車「放走人犯」受傷的是司法
頂新案 還有82罪更審中
2019-11-16 05:30

頂新案 還有82罪更審中
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
中壢城市故事館　漫步「壢景町」秋意濃

中壢城市故事館　漫步「壢景町」秋意濃

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播