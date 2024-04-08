女高中生控小五時遭狼師逼摸鳥打手槍 二審仍判無罪理由曝光

一名女高中生指控小五時遭男導師逼迫摸鳥打手槍，男導師遭校方解聘，高等法院維持一審見解，認為無證據證明男導師犯罪，仍判無罪。（記者楊國文攝）

2024/04/08 10:04

〔記者楊國文／台北報導〕基隆市某國小男導師遭一名女高中生指控就讀小學5年級時，要求她趁其他同學午睡時一起看A片，還拉她的手替他打手槍，男導師慘遭校方解聘，基隆地院也依「對未滿14歲女子猥褻罪」起訴男導師，不過，基隆地院審理後認為，檢方所提證據都是依女學生「夢境」所述，無證據可以佐證男導師猥褻女學生，判無罪；上訴後，高等法院採一審見解，仍判決駁回。可上訴。

判決指出，基隆市某國小5年級男導師2019年時被女高中生指控，在2013年時趁學生午休期間，把被害人帶到導師休息室，要求她一起看A片，還解下褲子拉鍊，拉女學生的手替他打手槍。

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學校性別平等教育委員會調查後，以男導師構成性騷擾情節重大，當年9月決議解聘。

檢警調查時，男導師喊冤指稱，他若真的有這樣的癖好，受害女學生不會只有1個人，他還說，「我是因為家裡窮才考師院的，我不會為了自己的一己之慾毀了自己的前程，我真的沒有做。」

檢方調查，女學生原本正常，突然小五時心情鬱悶，出現輕生行為，經國小、國中輔導室老師輔導，認為她患有憂鬱症。基隆市衛生局也發現她的創傷後壓力症候群症狀明顯，直到2019年念高中時住院接受治療指出，她常夢到男生的下體，才說出國小5年級男導師曾帶她看A片，與拉她的手替他打手槍。

檢方認定，女學生罹患憂鬱症與遭男導師猥褻有關，依涉犯刑法第227條第2項「對於未滿14歲女子為猥褻罪」嫌將他起訴。

基隆地院審理時，男導師辯護律師主張，女學生是在念高中後才控訴男導師猥褻，離女學生國小5年級已超過5年。此外，檢方所提證據都是依女學生夢境所述，學校輔導紀錄無任何男導師的犯行記載，也未提及本案細節，無法證明男導師真有猥褻女學生。

合議庭認為，檢方依女學生輔導與就醫等紀錄，雖能證明女學生國小5年級的情緒反應及患有鬱症、與出現創傷後壓力症候群症狀等事實，但女學生的身心變化，成因究竟為何，與女學生所指遭男導師猥褻，是否具備關聯性，尚難證明。女學生的指控到底是夢境，還是現實生活中發生過，難以驗證，加上又無其他證據可證男導師有猥褻女學生，判男導師無罪。

檢方不服上訴，高等法院審理認為，只有女子多年後回憶的指控，並沒有其他有力補強證據能證明男導師犯行，仍判男導師無罪。

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