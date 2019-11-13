美智庫學者：大選前 中國發動更多假訊息攻台

伊斯坎德爾•雷曼 小檔案

2019-11-13 05:30:00

記者黃捷／專訪

來台參加區域安全相關研討會的美國智庫學者伊斯坎德爾．雷曼（Iskander Rehman），精研亞洲議題，他接受本報專訪表示，台灣是中國發動假訊息攻擊所受威脅更大的國家，他認為台灣政府的打假政策正確，不過長期要從教導民眾識別真假、學會自律及選擇好的媒體等著手。此外，他認為，不管美國下任總統是誰，都不會影響美方堅守台灣這個民主堡壘的心情。

無論美國總統是誰 都挺台灣

問：中國假訊息影響台灣輿論及選舉，台灣如何因應？

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答：台灣狀況跟其他亞洲國家不同，雖與新加坡一樣多由華人組成，但台灣更自由，因此面臨的假訊息威脅更大，更容易接受到來自中國的宣傳，也更容易受影響。

統一台灣是中共重點工作之一，首要目標是把民進黨拉下台，台灣與中國經貿關係緊密，很多媒體被中資入侵，導致打擊假訊息更加困難，選舉將近，可預期到接下來幾個月會面臨更多假訊息及媒體操控。

民進黨政府的打假政策正確，檢警調成立專案小組，ＮＣＣ監管遭滲透的紅媒，確實有嚇阻效果，但這是一時止血，必須找到長期對抗的方法，可從教育著手，教導民眾識別真假、學會自律及選擇好的媒體。

問：香港發生反送中事件，台灣有中生毀損連儂牆，您怎麼看？

答：國外也有很多類似案例，表面是遭中生干擾，看似表達愛國情操，背後卻可能有中國政府主導，澳洲廣播公司就曾揭露當地「中國學生學者聯合會」受中國大使館資助、監控。

香港爆發反送中 凸顯自由民主的重要

問：中港一國兩制卻爆發反送中，您怎麼看台灣情況？

答：台灣政治主體性很強，歷史背景也與香港完全不同；最近許多發生在香港的事件讓人難過，新聞報導抗議者受到港警欺壓、傷害甚至殺害，凸顯自由民主的重要性，台灣人可引以為鑒。

問：台灣近四年斷交七國，對台灣、國際情勢有何影響？

答：中國與這些國家建交後，在南太平洋影響力不容小覷，最近與澳洲等國學者、智庫、政要交流，大家都認同中國勢力正在崛起，全世界應團結合作，共同維護民主。

中國一方面以這種方式孤立台灣，另方面也企圖介入他國政治。實際上，台灣金援邦交國卻還是斷了外交，實際上外交未必失敗，也可能是中國一帶一路的成功，畢竟沒有任何國家砸錢贏得了中國。

台戰略位置重要 影響美在亞洲布局

問：美國川普政策挺台，您認為台灣與美國的關係如何？

答：台灣戰略位置極其重要，深深影響美國在亞洲布局，美國軍事智庫及參眾議院裡，新生代幾乎都支持台灣強硬抗中，贊成給予軍事支持；這些新生代很多人旅居台灣，與台灣羈絆很深，不管美國下任總統是誰，都不會影響他們想堅守台灣這個民主堡壘的心情。

問：二○一四年您曾發表論文指，台灣應以海空游擊戰嚇阻中國入侵，戰爭時儘可能拖延時間等待外援？

答：我當時與另兩位學者一同發想，思考台灣如何用最低成本、最高效益抵禦中國入侵，結論就是「延長戰線」，兩岸軍事實力懸殊，台灣能做的就是拖延，爭取時間整合外援，一定要跳脫傳統固守思維。

比如說，中國整體軍事差美國一大截，卻能利用許多針對性戰略讓美國頭痛，台灣也應研究如何針對中國，才能有效反制解放軍；台灣不適合買大軍艦、大坦克，小潛艇反制效果可能更好，台灣政府應朝此方向思考。

問：中國科技如5G、天眼等，已被許多亞非拉美國家採用，一帶一路也深化東南亞地區，美國有何應對？

答：老實說，美國目前還沒有完整應對策略，因為川普思維主要圍繞在貿易，我認為美國退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）是錯誤決定，失去與其他民主國家合力抗中的一個機會。最近因為美中貿易戰，美國又重新開始思考彼此間該如何定位，中國竊取商業機密等問題也浮上檯面。

一帶一路是很有野心的策略，對基礎建設不好的國家很有吸引力，但其中暗藏債務陷阱，有些和中國簽約的國家，已被世界銀行認定有債務危機，北京相當於「地下錢莊」，脅迫還不了錢的國家聽從指示，讓解放軍進駐。此外，有些一帶一路簽約不透明，中國可能從中賄賂這些國家高層，加速威權統治。

問：台灣應如何找到自己的定位？

答：台灣應繼續堅持進步的價值觀，此外，台灣有很豐富的歷史、文化都可體現台灣價值。中國現在想要用「中國共產黨」定義全世界華人，以民族性為理由對海外僑民施壓，逼迫認同中共，台灣則應該告訴世界：「台灣的華人，是自由的華人。」

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