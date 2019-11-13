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首頁　>　社會

法務部長蔡清祥︰外敵操控社群媒體 散播假訊息

中國這樣干涉他國

中國這樣干涉他國

2019-11-13 05:30:00

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局與外交部合作，昨、今兩日舉辦「第四屆台灣亞西論壇—二○一九區域安全與跨境犯罪國際研討會」，除打通與各國司法互助的管道，此次研討會聚焦於中國對外統戰與滲透，總共有四十七國參與。法務部長蔡清祥指出，境外敵對勢力透過社群媒體製造散播假訊息，除破壞社會秩序外，也干涉台灣選舉，打擊假訊息及杜絕境外敵對勢力滲透與破壞，已是我國執法機關刻不容緩的任務。

47國研討會 聚焦抗中統戰與滲透

此次研討會共有來自四十七國一七二位法官、檢察官、調查官等執法官員及智庫學者與大學教授與會，是我國歷年來最大型、層級最高的國際執法會議。

副總統陳建仁致詞時表示，台灣將持續投入守護印太區域和平的行列，絕不以侵害人權的方式打擊犯罪，台灣雖面臨許多外交困境，但絕不會害怕退縮，將與擁抱民主與人權共同價值的夥伴攜手合作，共同為世界做出更多的貢獻。

調查局長呂文忠表示，調查局從二○一三年起舉辦亞西論壇，今年是第四屆，非洲、東南亞國家及阿拉伯、紐西蘭、澳洲、美國、日本等國都獲邀參加，首要目標就是把各個國家的執法人員匯集一處交流，建立合作管道，這也代表著抵禦中國勢力入侵，已是國際共識。

調查局提及，中國以銳實力干涉外國學術自由、控制媒體、介入選舉及滲透政界，對他國國家安全構成嚴重威脅，此次研討會聚焦於中國對外統戰與滲透，邀請國內外專家學者以實例配合學理，期能在「自由開放印太戰略」框架下，建立國際執法合作網絡，防制中國對台灣的威脅。

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