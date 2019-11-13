當詐團幹部 欣欣大眾董座子收押

欣欣大眾公司董事長詹鴻圖的兒子詹竣宇加入詐騙集團擔任幹部，前天拘提到案，收押禁見。（資料照）

2019-11-13 05:30:00

〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦詐騙集團在越南設置機房案，查出欣欣大眾公司董事長詹鴻圖的兒子詹竣宇竟加入詐騙集團擔任幹部，負責招攬台灣人到越南當叩客，前天指揮刑事局搜索並於昨天拘提詹男到案，訊後依詐欺罪裁定將他收押禁見。

越南設機房 招攬台人當叩客

家境優渥的詹男住在台中七期的豪宅，到案後供稱，曾向家中長輩借錢做生意，但投資失利，他已長大不願再找家人幫忙，才會加入詐騙集團。

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檢警追查，詹男加入的詐騙集團，看準中國電商阿里巴巴旗下淘寶網的天貓平台交易量龐大，涉嫌在越南胡志明市設置電話詐騙機房，鎖定個資外洩的中國買家行騙。詹擔任集團核心幹部，替幕後金主張羅大小事宜，並負責招攬台灣人赴越叩客詐騙。

該集團十七名共犯有十人於九月返台落網，已被台北地檢署依詐欺罪起訴；未返國的七人在越南趁亂逃跑。檢警根據到案者供述，進一步查出詹男也涉案。

欣欣大眾百貨位於台北市中山區林森北路，一九七二年掛牌開幕，大股東為國軍退除役官兵輔導委員會，董事長詹鴻圖是記者出身，有廿八年百貨業經歷，行政院看中他的經驗，去年初打破該公司董座一向由軍系出任的傳統，由詹接下董事長之位。本報昨聯繫不上詹鴻圖，不知其對兒子捲入本案的看法。

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