違章工廠大火噬2勇消／不繳罰款 違建營業照樣強強滾

台中大雅區的違章工廠上月大火，造成2消防員殉職。（資料照）

2019-11-07 05:30:00

〔記者歐素美、張瑞楨／台中報導〕人命比不上賺錢重要？群峪公司及台灣百慕達紙器廠位於大雅區的違章工廠，上月3日大火造成消防員謝志雄、張哲嘉殉職，工廠被台中市政府勒令停工並各罰款6萬元，昨天是罰款繳納最後期限，業者不但沒有繳，母公司與其他分公司還持續營業，而且群峪潭子及南區營業所的建築，都沒有使用執照，初步判定是違章建築，另3家門市與關係企業竹一商行的消防安全設備也有缺失，似乎沒記取教訓，公然挑戰政府、法律與社會的容忍度。

大雅廠區位於大雅區都市計畫農業區內，不得從事商業及工廠使用，中市政府依違反土地使用分區規定，將群峪公司負責人陳俊孚，以及台灣百慕達紙器廠負責人江雅鈴，各裁罰6萬元，並命令停止使用或恢復原狀。

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另外，台中地檢署也針對2名消防員殉職調查中，但偵辦尚無特殊進展，2名負責人目前也不是被告，其中，陳俊孚曾在檢方傳喚時告訴記者，他不想談失火案情，但他能感受消防員努力減少他的損失之心。

外界質疑群峪及台灣百慕達公司被市府勒令停工，但群峪母公司及其他門市仍持續營運，且生意強強滾，貨車還四處趴趴走。另有人甚至懷疑這家公司，企圖以關係企業竹一商行之名「借屍還魂」；市府經發局表示，停工僅限於火場所在地，登記在北屯區的群峪母公司為合法經營。

記者昨天至火災現場的大雅廠房查看，現場柵欄圍起，並無人車進出，門口的招牌也已拆除；附近業者表示，未見群峪公司人員到場，廠房被燒後也未再營運。

市府都發局長黃文彬表示，群峪及台灣百慕達2家公司為同一業者，大雅廠房因違反分區使用，市府依違章處理，並罰款12萬元（各6萬元），昨天繳款期限到期，但截至昨天下午5點下班為止，市府仍未收到罰鍰，都發局將於7日發出催繳函，要求業者於10天內完成繳款，否則將移送強制執行。

此外，市府接獲民眾舉報，群峪3家門市及竹一商行也是違法，市府昨天進行聯合稽查，其中，群峪潭子及南區營業所均查無使用執照，初步判定整棟屬違章建築，若確認涉及公共安全疑慮，將優先強制拆除。

群峪潭子及南區營業所是違章

消防安檢部分，群峪3家門市及竹一商行均有消防安全設備缺失，消防局將依違反消防法規定，要求限期改善，若逾期未改善或複查不合格，將處6千元以上、3萬元以下罰鍰，若仍未改善，將連續處罰，並處30日以下停業。

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