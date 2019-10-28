尿急闖紅燈求撤罰單 法官駁回︰可尿在車上

苗栗地方法院認為，連男情形尚未達到法文規定之「緊急危難」，駁回連男之訴。（記者彭健禮攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕連姓男子開車尿急，急著找廁所而闖紅燈，吃上4000元紅單；連男主張罹患糖尿病、有多尿症狀，是迫不得已，訴請撤銷罰單，但苗栗地方法院認為，開車時急需小便，可停車於車上解決，萬一來不及尿出來，僅造成車內尿騷味及後續清理不便，連男的狀況，未達到行政罰法「緊急危難」的程度，況且闖紅燈會影響用路人安全，駁回連男之訴。

違規紅燈左轉 挨罰4千元

連男去年10月19日午間，開車行經苗栗縣竹南鎮光復路與華東街口，因違規紅燈左轉，被巡邏員警發現而攔下開單，新竹監理所裁罰4000元，並記違規點數3點；連男不服，檢具醫院開立的疾病證明，提起行政訴訟。

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駕駛稱罹病尿急不得已

連男主張，他患有第二型糖尿病，有多尿症狀，當天他開車行經竹南，初有尿意時，將車停靠附近的全聯福利中心借廁所，因店家並無提供公用廁所，再次上車趕往鄰近的便利商店。

連男稱，行駛到光復路與華東街口遇紅燈，先行停等紅燈，但當下尿意十分急迫，已無法忍受，只好闖紅燈。他坦承有違規，但主張是受生理及病理的逼迫因素影響，並非故意。

法官指出，行政罰法規定，「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其處罰」。

法官認非緊急危難狀況

但所謂緊急危難情狀，須確實存在，法官認為，依連男當時情形，明顯尚未達到危及生命、身體的緊急程度，若開車時急需小便，可停車於車上採取應急做法解決，若無法尋找廁所而在車內小便，僅造成一時不便或車內出現難聞氣味，難認符合緊急危難情狀，何況闖紅燈可能影響路口用路人安全。

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