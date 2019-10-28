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安全帶保命關鍵／取決車速．撞點．坐姿

小客車自撞，沿路撞電桿及變電箱。（記者歐素美翻攝）

小客車自撞，沿路撞電桿及變電箱。（記者歐素美翻攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者張瑞楨、歐素美／台中報導〕台中果菜市場董事長、前台中地區農會總幹事賴溪松車禍身亡，雖然他坐後座有繫安全帶，但汽車達人小七說，車禍時車速、撞擊位置、是否翻車與坐姿等，都是重要關鍵；若車速極快，撞擊位置又是側邊，甚至翻車，或車禍時乘客睡著，身體斜傾，縱使有繫上安全帶，也是凶多吉少。

「小七車觀點」創辦人小七說，英國有一測試影片，20年老車以200公里時速，正面撞擊牆壁，結果汽車嚴重潰縮到宛如一團鐵球，乘客就算繫緊安全帶，也難有倖存機會，因此速度是決定安全與否的第一關鍵因素。接著是撞擊位置，側邊與後面撞擊最危險，因為車門強度與緩衝區，都比車頭少，最常見的是側滑高速撞上電線桿，車體呈Ｖ字形，俗稱「包條仔」，這種車禍傷亡率極高。至於汽車後方，緩衝區也比前面短，後面撞擊的危險性也就相對較高。

他說，是否翻車也是重要因素，翻車對車體結構是大考驗，司機、乘客頭部離車頂又近，前台中市長胡志強之妻邵曉鈴，就是在翻車中受重傷。

另外，坐姿也很重要，安全帶的設計，是在正常坐姿下，也就是身體挺直、靠著椅背，如果賴溪松睡著了，身體斜傾、或靠著車門窗戶旁，受到傷害就會比較大。

汽車修配廠業者黃俊雄表示，重大撞擊除可能造成內臟受損死亡，也可能因車速過快撞擊造成脖子扭斷死亡，甚至其個人先天性疾病等影響，但個案不同，原因也不同，要看檢方認定。

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