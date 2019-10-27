吸毒嗨上知己床 醒來旁邊圍警察

蔡男被叫醒看到警察，尷尬又無奈。（記者王捷翻攝）。

2019-10-27 05:30:00

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓男子吸毒恍神自以為回家，沒想到錯爬到王姓女友人床上倒頭就睡，王女的家人不認識蔡男，嚇得報案。蔡男被搖醒後，發現警察竟然站在床邊，警方問他「吃了什麼？」蔡男只好交出1小包自稱毒品物，訴訟時被認定符合自首減刑要件，法官依毒品危害防制條例罪將他判刑1年。

乖乖自首 主動交出粉末

40歲蔡男自高中畢業，就因吸毒多次進出監獄，前年出獄後無法正常工作，靠打零工為生。他透過朋友介紹認識王女，王女視蔡男為異性知己，曾讓蔡男睡在自己房間。

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今年6月間，蔡男下班後買來安非他命和海洛因毒品，躲進一家電玩店吸毒，他從電玩店騎車要回家睡覺，不料恍惚間，竟到了王女家中，錯爬上王女的床倒頭就睡。不久，王女家人發覺王女床上睡著一名陌生人，嚇得報警。

警方到場搖醒蔡男，他看到警察圍在身邊，尷尬說「怎麼會這樣？」警員問他吃了什麼，蔡男不得不掏出1包粉末，自稱是海洛因，也承認剛剛吸過毒，願配合驗尿。

經化驗發現，蔡男交出的其實是葡萄糖，但其尿液中確實含有安毒與海洛因成分，法官認為有證據連結。原本蔡男還在累犯期間應加重其刑，但因他主動坦承犯罪，符合自首減刑要件，依此判刑1年。

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