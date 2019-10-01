司法挺人民拒違法公權力 警署：明訂執法SOP

2019-10-01

〔記者王定傳、邱俊福／綜合報導〕近期出現多起警方盤查衍生的民眾涉妨害公務案件，法院不僅判無罪，還加碼判定警方當時的盤查作為，不符合警察職權行使法要件，屬「非合法執行勤務」，判決書中甚至還提及「人民有權拒絕公權力非法或逾權行使」，有基層員警認為，法官從嚴認定盤查作為，未來執法將無所適從，警方指出，將盤點相關見解，對基層員警宣導、再教育。

盤點相關案例再教育

警政署表示，未來會要求各警察機關於員警面對檢方、法院傳訊通知時，協助了解個案、出庭論述，並蒐整、分析相關案例與法官見解、理由；為提升執法品質，已訂頒有「執行巡邏勤務中盤檢盤查人車、執行路檢攔檢身分查證、執行臨檢場所身分查證」等作業程序，並明定相關法定步驟，供員警參考。

依警職法規定，警方在6種情況下可對民眾查證身分，其中，警方最常使用的就是合理懷疑有犯罪嫌疑或犯罪之虞。不過，從近期多件判決來看，法官似乎對警方如此使用「合理懷疑」很有意見，無罪判決亦合乎於大法官釋字第535號對「警察行使職權非毫無限制」之解釋，也可說是「收緊」現行實務尺度，警方不能只仰賴個人從警經驗、刻板印象等主觀臆測來查證身分，須依情資、經驗及當時事實狀況等具體判斷。

「咬警無罪」上訴駁回確定

以受矚目的「咬警無罪」判決為例，楊姓男子沒戴安全帽被盤查，加上警方不讓他上樓拿證件，面對壓制時咬傷警察，因此被依妨害公務移送法辦，法官認為，警方當時是為了調查通緝犯或酒駕，並非查交通違規，而楊男當時沒酒氣或任何犯罪嫌疑，與警職法查證身分要件不符，判無罪，警政署事後表示為預防及發現犯罪，依法盤查並無不當，但檢方提出上訴後，高院亦認同地院見解，駁回確定。

另一案例是，王姓男子因認為警方阻擋道路按了喇叭就被盤查，警方事後雖以該處夜間犯罪率高、王男開黑色賓士且車窗黑，做為「合理懷疑」為毒品或通緝犯依據，但法官認為把黑色賓士列為潛在犯罪人口，只是警方的偏見與刻板印象，打擊層面過廣，並建議警方：「有必要在犯罪偵查及人權保障間，取得更佳的衡平，建立相關的標準作業程序，並透過有效的教育訓練使員警知悉。」

客委會主委李永得（下圖左穿黃夾克者）穿夾腳拖外出買東西，被警盤查要求出示證件卻未說明原由。（資料照）

警以合理懷疑攔查遭法院認逾權事件

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