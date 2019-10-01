法院保障人權 對合理懷疑犯罪認定趨嚴

2019-10-01

〔記者王定傳／新北報導〕近來法院在多件判決中，質疑警方涉違法盤查；律師黃祿芳比較歷年法院判決，發現各法院對於因「合理懷疑」要件而予盤查的案件，似乎也沒有一套統一的認定標準。

黃祿芳指出，2007年的最高法院一份判決中，警方認為薛姓男子形跡可疑，進而盤查，在他車上搜出槍、彈，進而查出實際借給他槍彈的友人，法院認為，警方依據所得情資及在現場所見情況，並配合偵查經驗判斷已達「合理懷疑」，於法並無不合。

不過，2015年間，警方以邱姓男子「一直看著我，迴轉時就發現他不見了，所以就覺得奇怪，當時因而合理懷疑他犯罪」，將邱男帶回驗尿，結果真有毒品反應，但法院認為一見警方即離去，不構成合理懷疑，最後以被告配合採尿程序於法無據判無罪。

黃祿芳指出，員警敢於盤查，就有較多機會發現不法事證，但民眾恐因遭受盤查，而犧牲個人隱私或自由，且若員警容易自我解釋「合理懷疑」，就會出現被按喇叭不爽，而藉故盤查的恣意濫權執法情形；反之，因盤查而偶然發現通緝犯或不法事證的機會也自然減少。

黃祿芳說，法律是社會生活的產物，立法及司法都可能因時空變遷，改變或調整其價值取捨，例如，美國經歷911事件後立法通過一系列反恐法案，當時的司法審查趨向較為包容政府執法；台灣目前未面臨恐怖威脅或動亂，也非過去10大槍擊要犯橫行的年代，政府重視人權保障，更將國際人權公約國內法化，在此環境下，司法解釋「合理懷疑」自然較重視人民隱私的保障。

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