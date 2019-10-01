客委會主委穿拖鞋遭盤查 更何況一般人

2019-10-01

〔記者王定傳、邱俊福／綜合報導〕法院對多起警方盤查事件，做出非合法執行勤務判決見解，律師陳振瑋表示，客委會主委李永得因穿拖鞋而被盤查，他身為政府高官都受到如此對待，更何況一般民眾，法院近期判決，可端正警方執法行為，人民也有權拒絕違法公權力的侵害。

律師黃祿芳認為，員警每天遇到的狀況千奇百怪，要制定一套標準作業程序試圖解決所有狀況實在太難；他建議，警方可透過案例分享方式，讓員警了解法官對警職法的看法，以利實務上運作。

一名檢察官認為，行政與刑事往往只有一線之隔，交通違規時常「槓上開花」查獲毒品、槍枝或通緝犯，若要求過於嚴苛，對於治安不見得好，但此見解一定會影響檢、警，若當事人爭執「莫名其妙被盤查」，警方就得提出具體說明，否則很容易被判定非合法執行勤務。

有基層警員表示，警員攔查是從酒味、未開大燈等合理懷疑，跟法官的自由心證，其實本質都是一致，僅是個人看法、經驗不同。

警政署則強調，行政院長蘇貞昌甚為關心警察執法尊嚴，曾於治安會報中指示若有任何挑戰公權力的行為，應嚴辦、重辦、速辦，才能確立執法者權威，讓執法者勇於執法，發揮公權力，而執行盤查有賴員警經驗判斷及對「合理懷疑」論述，會持續加強教育訓練，以期達成維護社會治安的目的。

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