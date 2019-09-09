闖議員服務處擦玩具槍 讓人害怕 改判有罪

2019-09-09

〔記者黃捷／台北報導〕男子陳龍德持玩具槍到新竹市議員鄭正鈐的服務處，一進門就把槍放桌上，在場人員詢問他有什麼事？陳喝令：「不要講話」，還裝模作樣抽起衛生紙擦槍，嚇壞現場所有人。檢方依恐嚇危害安全罪起訴，一審卻判陳男無罪，檢方不服上訴，二審認為亮槍、擦槍動作已屬恐嚇行為，逆轉改判拘役30天，可易科罰金3萬元。

陳男去年9月10日上午攜帶一把手槍進入鄭正鈐的服務處後，在場人員偷偷報警求救，警方逮捕陳男，並查扣手槍，才發現是塑膠材質玩具槍，訊後依恐嚇危害安全罪移送，檢察官將他起訴。

法院審理時，陳男辯稱從頭到尾沒有拿槍指人，他只是來找國中同學鄭正鈐，因鄭告知晚點到，等待期間無聊，就從包包拿出玩具手槍，看到槍身髒髒的，才拿衛生紙擦拭。

亮槍未恐嚇 一審原判無罪

一審新竹地院認為，陳男與服務處人員間素昧平生，並無恩怨，沒有恐嚇理由，且勘驗監視器畫面，陳男並未用力以槍枝拍打桌面，就算有，塑膠撞擊聲音與金屬差異甚大，很容易辨別真假；此外，任何人在街上看到有人持槍，均會產生畏懼感，難憑一句「不要講話」就認定陳男恐嚇特定人。

此外，因在場人士及鄭正鈐本人均不願追究責任，法官認為沒有必要苛責陳男的刑事責任，判他無罪。

檢方不服上訴，二審高院再次勘驗監視器發現，陳男進服務處時頭戴安全帽，手上就拿著槍，還一度用手指著現場人員講話，與其辯詞不符，並認為亮槍、擦槍動作已屬恐嚇行為，且在場人士均稱當時內心很害怕，改判有罪。

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