詐團最愛用／一句偵查不公開 害婦被騙上億

2019-09-04

〔記者吳昇儒／新北報導〕據統計，目前國內電話詐欺犯行與受害人數最多的，都是假冒檢警調（假冒公務機關）的詐騙案，高達全部詐欺案總數的3分之1；而詐團所以得逞，就是用「偵查不公開」來誆騙民眾，恐嚇受害人不得跟任何人說，藉此吃定受害人。

現今發現，不少警方單位也祭出「偵查不公開」來要求民眾噤言或禁止媒體採訪；執法者本身都在濫用「偵查不公開」，這將如何教導民眾不要相信詐欺集團所說的「偵查不公開」。

假檢警詐騙手法，最先與民眾通話的通常都是假冒健保局、電信公司等人員，接著就是假冒警方、檢察官或調查局等司法偵查人員；詐騙集團謊稱民眾個資遭冒用且涉入刑案、洗錢等，不配合調查就是共犯，讓民眾恐懼，同時用「偵查不公開」威嚇，讓受害人不敢跟家人、親友說出此事，成為詐團恣意欺詐的俎上肉。

比如桃園張姓婦人日前接到詐騙電話，對方自稱台北地檢署檢察官，正在辦健保盜領案件，懷疑張婦盜領補助，要求她配合辦案，話語中強調偵查不公開，要張婦不准跟其他人提及此事，一步步讓張婦落入陷阱。最後找來車手佯裝地檢署人員，取走張婦近50萬元積蓄。

今年發生史上被詐金額最高、被騙走1億多元的電話詐騙案，同樣受害於「偵查不公開」。被害人是台北市一家貿易公司的負責人妻子，妻子掌管公司財務，接到假檢警電話後，詐團祭出「偵查不公開」威脅她不得洩漏「辦案機密」，因此被害人不敢跟任何人說，連起疑的銀行行員向她關切，她也不敢說出真相，最後慘被騙走1億多元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團假借偵查不公開騙錢案例

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