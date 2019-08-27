董娘承認11度偷吃「大鵰」 檢當庭驗尺寸：是真貨

2019-08-27

〔記者楊國文／台北報導〕科技公司王姓董座指控妻子和廣告公司刁姓創意總監有婚外情，王男控告刁男通姦，雖然董娘細數和刁男11度性交，並證稱刁男有「大鵰」稱號等私處特徵，也比丈夫的大，檢方還當庭對二男「驗鳥」，證實所言不假，刑事通姦罪仍因罪證不足獲不起訴；但民事部分，高等法院認定王妻能精確指出刁男的私密處特徵，證明已有婚外情，昨判刁應賠王40萬元確定。

王姓董座2016年底發現太太有不明簡訊而回電，對方假意回答是「水果行」，提醒董娘有預訂草莓；王男問太太為何訂草莓，但她否認，王男起疑又打電話給「水果行」，對方竟怒嗆董娘故意不拿水果讓他賠錢。

王男直覺不對勁追問，王妻承認和刁姓創意總監11度性交，其中8次是在總監辦公室翻雲覆雨，雖覺得虧欠丈夫，但她很愛刁男。王男願成全妻子，但王妻將此事告知刁男，刁卻怪罪她：「為何要承認？無憑無據啊」、「妳要清醒，我沒有留下任何據證，也無衛生紙，他告不成的」，並安撫王妻「我一定會接受妳，只要妳能脫離他」，雙方對話被王妻錄音。

未勃起時近10公分

王男不滿，提告刁涉通姦罪，王妻覺得虧欠丈夫，為證明所言屬實，向檢方指稱刁男的外號是「大鵰」，未勃起時近10公分，比丈夫長約2至3公分，且大腿近鼠蹊部、臀部、大腿內側等處都有紅色乾癬症狀。

刁庭訊時否認和王妻有染，並稱朋友是叫他「大刁」，並非「大鵰」。檢方經雙方同意，在偵查庭替兩人「驗鳥」，證實王妻所言不假，因無王妻、刁男通姦事證，以不起訴處分確定。

民事部分，高院認定，王妻能具體說出刁男私處特徵，若非親眼目睹或碰觸，無法得知，加上刁在錄音光碟說出「沒有留下任何證據」等說詞，已證明2人有婚外情，判刁應賠王男40萬元確定。王男和妻子已離婚。

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