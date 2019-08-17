司法話題／「略誘罪」出自大清新刑律 84年未修正

2019-08-17

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院刑十庭審判長林孟皇承審余男略誘女兒案，一度對「略誘」有疑，經查法律史書，才知道此罪出自「大清新刑律」，當時為了避免未滿20歲者被迫簽字畫押當成「豬仔館」的苦力，因而制定，後來我國刑法依舊引用，1935年施行至今從未修正。

刑十庭的釋憲聲請書指出，刑法241條的「略誘未滿20歲之男女…」及242條的「移送被誘人出國…」，文意不清、規範對象不明，而且刑責過重，恐違反憲法的法律明確性、比例原則及罪刑相當原則。

清律定義「略誘」是「以強暴、脅迫或詐術拐取」，但刑法把這些字拿掉，以致出現語意不清問題。而略誘罪放在「妨害婚姻及家庭罪章」，卻未說明是否處罰「被誘者的父母」，因為父母就算離婚，另一方只是「暫時停止」親權，而非「拋棄」，帶走小孩是否構成「脫離家庭」要件，不是民眾所能理解，違反法律明確性。

再者，把略誘罪放在妨害家庭罪章，目的是要處罰父母子女以外的第三人，但相關法條未區分外人與雙親的罪責，違反明確性；法條也沒區分行為手段是否平和或使用暴力，一律以同罪處罰，最重還可能判處無期徒刑，有違比例原則。

刑十庭認為，父母一方為使子女獲得更妥善照顧，以和平手段帶出國，卻要面臨無期徒刑或7年徒刑以上重罪，若與刑法297條「妨害自由罪」為了營利使用詐術把人帶出國，只處3年以上10年以下之罪相比，父母帶孩子出國情節輕微，罪責反而更重，不符罪刑相當原則。

司法話題》#「略誘罪」#「移送被誘人出國罪

」#大清新刑律#林孟皇#俞力華#慈父重判

情境照

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法