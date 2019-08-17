司法話題／修法護人權 可參德國法律 處罰排除父母

2019-08-17

等待釋憲緩不濟急

〔記者吳政峰／台北報導〕釋憲案至今尚有5年未結的案子，一件新案要等到結果，恐怕非一年半載可見。一名資深法官認為，略誘案與其等待釋憲結果，不如立法者積極修法，方能及時保障人權。

他指出，「略誘」是不明確字眼，應直接在刑法第10條定義為「強暴、脅迫或詐術拐取」，讓民眾一目瞭然；此外，須先界定略誘罪保護的法益為何，若是以未成年子女為中心，就應該放在「妨害自由罪章」，而非「妨害家庭」。

此外，修法應寫明處罰的行為人是否包含父母，他建議參照德國刑法235條「略誘未成年罪」，把父母排除在外，並把刑期降到5年以下，同時依情節輕重，如：把兒童單獨留在國外、致生危害身心健全發展、意圖獲利、致死等層級，分列不同罰則。

真理大學法律系副教授吳景欽認為還有更快的方式，可透過「限縮解釋」審理本案；他說，略誘罪放在妨害家庭罪章，代表保護對象與法益是「家庭」，要處罰的是家庭以外成員，法官可採「目的性限縮解釋有利被告」認定父母不是本罪處罰對象，判無罪。

吳景欽認為，判無罪後，檢察官勢必上訴，到了最高法院就可提請大法庭統一見解，最高法院近年廢除不少略誘罪的判例，看得出對它也很有意見。他表示，法官把親權判給一方，不代表另一方就喪失親權，這類案件應回歸民事處理，較能維護小孩的身心健全發展。

司法話題》#「略誘罪」#「移送被誘人出國罪

」#大清新刑律#林孟皇#俞力華#慈父重判

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