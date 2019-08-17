司法話題／略誘罪立法不周延 慈父面臨重刑 法官喊卡

2019-08-17

父帶女兒赴美讀書挨告

〔記者吳政峰／台北報導〕經營旅遊業的余姓負責人與妻子離婚，由前妻獨任5歲女兒監護權，但被告為了孩子的教育，把女兒帶到美國就學及取得綠卡，1年多後，前妻赴美帶回女兒，並對丈夫提告涉及略誘罪。承審的台北地院刑十庭法官發現，被告觸犯的「移送被誘人出國罪」是最輕本刑7年以上之罪，若宣判，這位愛孩子的爸爸將遭重判坐牢，認為立法不夠周延，聲請大法官釋憲。

本案因為是前妻主動帶回女兒，合議庭最多只能減半刑期一次，被告仍要要坐牢3年6月、不得緩刑。合議庭認為太過嚴苛，有違憲法的罪刑相當、法律明確性等原則，因此於日前裁定停止訴訟，送交大法官解釋。

過去類似情況，大多發生在離婚外配把小孩帶回母國，挨告後，通常會告知小孩所在地或再帶回台灣。法院對此除可依刑法59條「情堪憫恕」減刑，還可依244條「送回被誘人或指明所在地因而尋獲者，得減輕其刑」之規定再減刑，兩度減半刑期可降至2年以下，就能緩刑免關。余姓被告無法2次減刑，是罕見案例。

本案中的夫妻個性不合，2015年離婚。2016年元月，余男跟前妻說要帶女兒出國旅遊，實則把孩子帶到美國就學，過了約定時間，余男未送回女兒還失聯，前妻訪查，驚覺女兒被前夫帶往美國讀書，赴美帶回女兒，母女再見已隔了1年9個月，同時控告前夫涉及略誘罪。

余男表示，安排女兒在美國獲得良好教育，並幫她申請綠卡，身分有保障；余男盼和前妻共同監護孩子，但未達共識。前妻除提告，並附帶提出200萬元民事賠償，檢察官依略誘罪嫌起訴余男。

北院由審判長林孟皇、蔡英雌、趙書郁組成的刑十庭認為，余男涉及加重略誘「移送被誘人出國罪」，遍查近年相關判決，多為2次減刑後獲緩刑，但本案是前妻自己找回孩子，余無法二度減刑，宣判有罪即須入獄，法官認為此對小孩影響甚鉅。

王文洋也曾告呂安妮略誘

近年只有一件略誘案被判坐牢，爸爸把兒子交給人在加拿大的母親撫養，遭前妻控告，法官發現被告有前科，不適用緩刑，減刑後判2年入獄；宏仁集團總裁王文洋去年也曾告「人生伴侶」呂安妮略誘19歲兒子王銓勵，呂女獲不起訴。

司法話題》#「略誘罪」#「移送被誘人出國罪

」#大清新刑律#林孟皇#俞力華#慈父重判

帶女讀書挨告示意圖

移送被誘人出國罪 犯行與處罰

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