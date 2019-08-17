司法話題／揪出懶法官俞力華 就是林孟皇

2019-08-17

國小老師苦讀變身大砲法官 在法界敢判敢言

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院刑十庭審判長林孟皇，原為國小老師，苦讀考上台灣大學法律研究所，本想當記者，卻陰錯陽差留在法界，成為另一種形式的用筆改變世界。他曾判過多起知名人權案，比如景福門塗黨徽無罪、蘇炳坤再審等案，長期以來也勇於針砭司法，而被延攬出任司改委員。

現年51歲的林孟皇是高雄人，花蓮師專畢業後，在國小任教8年，後來考上台大法律所，之後又考上司法官，司訓所40期結業，在法界以敢言、敢判著稱。

他在刑事庭時，曾承審民眾從國外帶維他命回台販售案，認為我國把維他命視為「禁藥」不合理，判決無罪。

認定國民黨徽非古蹟

2009年，台北市議員莊瑞雄等人塗掉景福門上的國民黨黨徽，被依「毀壞古蹟」罪嫌起訴。承審的林孟皇認為，國民黨黨徽是政治圖案，並非古蹟，判莊瑞雄等人無罪；至於蘇炳坤提起再審，林孟皇更以「法庭錄影」方式公開審理，幫他洗冤。

林孟皇對於淘汰不適任司法官的態度亦很堅決，本月15日遭職務法庭免職的法官俞力華，就是林孟皇2016年前往桃園地院視導時，赫見她有數十起案件遲延，嚴重影響當事人權益，向上呈報，並在司法院人審會審查俞力華的升等人事案前大聲疾呼，要求嚴審，才驚動監察院調查。

司法話題》#「略誘罪」#「移送被誘人出國罪

」#大清新刑律#林孟皇#俞力華#慈父重判

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