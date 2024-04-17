涉貪案今全日開庭 高虹安下午可能坐上證人席

新竹市長高虹安涉貪案今天開庭。（資料照）

2024/04/17 06:40

〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安涉及於立委任內虛報助理薪資、浮報加班費詐領46萬餘元案，台北地院今天持續開庭審理，將全日開庭，依序傳喚高辦前辦公室主任陳奐宇、法務主任陳昱愷作證，若時間仍有餘裕，高虹安、前公關主任王郁文，下午也可能坐上證人席。

合議庭上週三（10日）詰問「小兔」黃惠玟作證，黃惠玟說都是由高虹安決定哪些款項由零用金支應，她連去超商領取高鐵票的10元手續費都無法決定，高要求由助理自行負擔，黃請款時常被高「碎碎唸」，黃還爆料，民眾黨地方黨部開張的拜拜供品、金紙香燭，以及匯款給活動廠商的銀行轉帳手續費，也是以來自助理加班費的高辦零用金買單。

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高虹安被控於立委任內，主導要求黃惠玟將助理酬金、加班費申報至上限，浮報酬金8萬多元、加班費54萬多元，扣除高發出的獎金及公務支出後，檢方起訴認定高虹安共詐領46萬30元。

由於先前光是詰問黃惠玟一人就耗費一天半的時間，比原預定時間多花了1天，今將先詰問陳奐宇，再問陳昱愷，表定高虹安是今日第3位證人、王郁文第4棒，今若詰問順利，高、王也有機會今日作證。

5名被告作證結束後，合議庭定另5月15日詰問3名「非被告」的證人，包括高虹安的前男友李忠庭、前助理吳達偉、私聘助理蔡維庭，5月22日、29日論告與辯論，預計最快7月宣判。

高虹安若一審被依貪污罪判處有期徒刑以上之刑，依地方制度法規定，新竹市長職務將被停職，由副市長代理；若終審定讞，將被解職。

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