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台南女警遭警大退學輕生 父親提3疑點陳情監察院

台南梁姓女警涉竊案後遭警大退學，因此走上絕路，梁父向監察院陳情。（資料照）

台南梁姓女警涉竊案後遭警大退學，因此走上絕路，梁父向監察院陳情。（資料照）

2024/04/17 06:32

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台南31歲女警自轟亡 去年違規遭警大退學

〔記者王捷／台南報導〕南市麻豆警分局官田分駐所卅一歲未婚梁姓女警3月31日晚間持警槍在轎車內朝胸口開一槍自戕身亡，梁父質疑女兒讀警大研究所遭退學致使走上絕路，他提出3項疑點向監察院陳情。而官田所因「內部管理問題」，正、副所長今日遭調職，由警一分局警官接任。

梁父在陳情書指出，梁姓女警考上警大研究所後，疑似在校內受到霸凌，遭人陷害才會被檢舉犯竊案，因此被警大勒令退學，女兒為了證明清白，花錢請律師向校方申訴、申請訴願都沒結果，過程感覺官官相護，導致女兒身心受創，才會走投無路。

梁父首先質疑警大查處的過程，梁女與同學開完笑轉帳後，有「第三人」檢舉，檢舉的內容是以秘密錄音的方式，這樣的錄音是否有證據能力？

第二，梁父認為警大未客觀查處，且不願意理解梁女與另一位同學的相處模式，就認為梁女犯竊案，不過竊盜是非告訴乃論罪，如果認為梁女涉案，警察知悉犯罪，卻未依法移送地檢署偵查，只是在校內會議結束後，就認為梁女竊取他人財物。

最後，梁父懷疑警大勒令退學的流程，在內部調查後，梁女拒絕在訪談筆錄上簽名，但有人卻告知梁女只是走流程、不會有事，但過了幾天梁女就被勒令退學。

梁父對女兒走上絕路相當悲痛，他希望監察院能替梁女主持公道，也希望在這個事件後不會再有學生遇到類似的事件。另外，梁女原屬的派出所，今天也傳人事異動，正、副所長被調離現職，市警局回應是因內部管理問題才調動。

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