台南31歲女警自轟亡 去年違規遭警大退學

台南市麻豆分局傳出官田女警持警槍自轟。（記者楊金城攝）

2024/04/02 05:30

〔記者楊金城、鄭淑婷／綜合報導〕台南市麻豆警分局官田分駐所卅一歲未婚梁姓女警，前晚持警槍在轎車內朝胸口開一槍自戕，陳屍分駐所後方的官田區運動公園停車場，未留遺書，輕生原因有待調查釐清。據了解，特考班畢業的梁員，前年考上警察大學研究所，唸了一年多後遭警大退學。

輕生原因有待調查釐清

梁姓女警就讀警大期間為全職研究生，僅有寒、暑假返回工作崗位，她因在校期間違反校規，去年十二月廿五日被學校勒令退學。警大昨天表示，梁姓女警退學後就離開學校，隨即依救濟程序提出訴願，該訴願案目前還在審議中，若通過隨時可以恢復學籍；校方表示，本案因事涉個人資料保護法等法令限制，不便對外說明細節。

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警大︰訴願審議中 若通過可復學

據警方了解，梁員近期服勤時，曾表示身體不適欲請假休息，官田分駐所所長郭俊億表示關懷及調整勤務，讓她安心休養，前天和昨天排定補休二天，原訂昨天要就醫看門診。

不過前晚八時許，梁員向董姓副所長表示要銷假上班，八時半返所領用械彈及無線電擔服備勤，隨後駕駛個人車輛外出。到了晚間十時交接班，所內的同仁找不到她，撥打手機也不通，因此通報分局及動員同仁尋找；分局長章振國指示調閱行車軌跡及手機最後發話位置，前晚十一時五十分在官田區運動公園停車場發現她的車輛，人在車內已死亡。

梁員特考班畢業後從警八年多，曾在永康分局服務，四年前調至麻豆分局，前年考上警大研究所，並在善化購買房子。至於她遭警大退學，外傳涉及刑事案件違反校規，去年底回到麻豆分局上班時，服勤正常，不過有同仁感覺她的心情受到影響。

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