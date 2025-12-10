回應台灣暫禁「小紅書」 中國國台辦竟有臉拿「反民主」說嘴

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定1年。（路透檔案照）

內政部宣布暫禁「小紅書」APP一年，中國國台辦發言人陳斌華今（10）日於例行記者會上稱，此舉名為「反詐」，實為「反民主」，從封鎖中國購物平台、影音平台，再到封禁社交平台，民進黨已成名副其實和老百姓作對的「民禁擋」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。

陸委會日前強調，暫禁小紅書是針對詐騙，這非跟兩岸有關，這是要防詐，保護國人。內政部長劉世芳也表示，小紅書在台灣沒有落地，也無檢警調能聯絡的對象，對於相關要求已讀不回，因此政府才會按照行政程序，透過海基會發文發函通知小紅書上海母公司，完成行政程序，並對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令。

陳斌華稱，《左傳·桓公十年》有句話，『匹夫無罪，懷璧其罪』」。眾所周知，小紅書是定位為「生活興趣社區」的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡。

陳斌華表示，台灣民眾藉由小紅書了解中國真實情況，與中國用戶親切、友善互動，這讓民進黨當局刻意製造的「信息繭房」和對中國的污蔑抹黑塌了房、破了功，因此民進黨當局如芒在背，惱羞成怒。其封禁理由中的所謂「資安」，暴露的是他們內心的恐懼和「不安」。

陳斌華稱，臉書在台灣去年涉詐近6萬件，今年也已超過3萬件，遠超民進黨當局所指控的小紅書涉案數量，因此，民進黨當局名為「反詐」，實為「反民主」，其蠻橫行徑踐踏民主，妨害自由，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利的民眾的生計。

