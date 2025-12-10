防地下錢莊滲透！國軍「急難貸款」下月上路 最高可貸120萬

國軍官兵急難貸款預計明年1月上路，最高可貸120萬元。（國防部提供）

為避免國軍官兵因財務缺口轉向地下錢莊借貸，進而遭中共情報單位鎖定吸收，國防部今（10）日宣布，將運用國軍生產及服務作業基金，於明年（115年）1月正式開辦「國軍官兵急難貸款」。這項被視為軍方「救命錢」的新制，利率最低僅1.695%，若官兵家中發生多重變故，個人最高申貸額度可達新台幣120萬元 。

國防部主計局財務中心財務長辛宜聰少將今天在記者會上指出，部分官兵在面臨急難狀況時，尋求金融機構以外的借貸管道，導致債務黑洞擴大，甚至影響戰訓本務。為此，國防部參酌公教人員制度，訂定此專案。

請繼續往下閱讀...

這項貸款主要適用於現役官兵本人、配偶及直系血親發生特定急難事件時申請。貸款項目涵蓋七大類，包括「傷病醫護」、「喪葬」、「災害」、「育嬰」、「產後護理（含月子中心、月嫂）」、「長期照護」以及「小額紓困」。除小額紓困上限20萬元外，其餘各項上限均為60萬元；若同時申請多項，總額度最高可達120萬元 。

在利率方面，採浮動利率計算，目前依郵局2年期定存機動利率減0.025%，計算後為1.695%，遠低於坊間信用貸款 。為求便民與時效，國防部也大幅放寬保證人門檻，只要申貸額度在10萬元以下、信用評分正常（401分以上）且剩餘役期一年以上者，即可「免具保證人」 。

辛宜聰強調，該計畫預計於115年1月實施，申請人可透過「國軍薪富管理系統」線上申請，或逕洽各地區財務單位，以最快速度核貸，讓官兵能安心服役 。

針對媒體詢問貸款資格與役期限制，辛宜聰說明，並非僅限長役期官兵，只要申請當下「剩餘役期在6個月以上」者，均符合申請資格。至於信用審核部分，為保護個資，軍方不會代為調閱，官兵需自行向聯徵中心申請個人信用報告後，再送交國軍同袍儲蓄會辦理。

至於是否可能衍生軍方呆帳問題？辛宜聰解釋，這套機制設有三道關卡：首先，貸款會直接從薪餉中「就源扣繳」；其次，若貸款金額超過60萬元需有保證人；最後，官兵在退伍離營前必須結清餘款。若官兵因撤職、免職等因素離營且無力償還，將由承貸銀行依合約啟動催收程序，若窮盡一切手段仍無法追回，才會在審查銀行是否善盡管理人責任後，列為呆帳並報請審計部備查，確保公帑不被濫用。

至於法源依據，辛宜聰表示，行政院已於今年7月同意辦理，目前正修訂「國軍生產及服務作業基金收支保管及運用辦法」，預計今年底前核定，明年1月即可如期上路。

國軍官兵急難貸預計明年1月上路，國防部說明申辦流程。（國防部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法