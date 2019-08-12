2幫人喬賭債槍戰 1男中彈亡

2019-08-12

〔記者萬于甄、王俊忠／台南報導〕又傳重大槍擊案！地方兩派人馬疑因賭債糾紛，相約在台南市仁德區一處民宅談判，孰料，雙方一碰面就槍聲大作，互轟10多槍後，50歲王姓男子左胸中彈，衝出屋外逃逸5、60公尺後，側躺在路旁送醫後不治。

歸仁警方初步調查，該民宅由黃姓男子承租，昨下午2點半，一群人在屋內泡茶時，王男等3名男子從自小客車下車後走進屋內，隨即傳出10幾聲槍響，王男中彈後逃出來，最後倒臥在屋外約50公尺處，警方在他的身上起出一個彈匣，槍擊案發生後，雙方人馬一哄而散。

中彈男逃出 倒臥路邊送醫不治

警方蒐證時，在槍案民宅內外尋獲2顆彈殼、屋內則至少有3處彈孔，同時查扣民宅內外的監視器畫面以還原事發經過。

據了解，當下屋內約有5到7人，其中一方正等待王男一方到來，且1人暗中持長槍埋伏在屋外，見王男等人下車後就直接開火，但未擊中，雙方互轟後開始扭打，隨後，王男左胸就遭屋內不明人士開槍擊中。

王男中槍後，跑出屋外約5、60公尺後倒地，民眾發現後趕緊報案，消防人員抵達現場時，王男已無呼吸心跳，側倒在路旁血泊中，胸口處有個約銅板大小、疑似槍傷的傷口，經送往成大醫院急救後，昨下午3時7分仍宣告不治。

警帶回兩人 起出1把空氣槍

警方循線查獲黃男及屋內另名男子，但黃男因其後腦遭打受傷，先前往醫院治療後再帶回偵訊，另名男子則供稱當時王男等3人下車後，直接朝屋內開槍，但他不認識死者一方，也不清楚對方的動機，不過，該男子座車有2處彈孔，對於案情避重就輕，警方正進一步偵訊。

仁德槍擊案傳出後引起地方民眾震驚，有附近民眾透露，房客黃男（綽號小胖）在地方上小有知名度，該民宅出入的人士較為複雜，之前也曾因賭債問題引起糾紛。警方目前已調閱相關路口監視器畫面，以車追人擴大調查，並約談相關人士到案說明。警方目前帶回的2人中，其中1人交出1支空氣槍跟彈匣，是否為涉案槍枝仍在釐清中。

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