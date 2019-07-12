僵持18小時 「攀崖」外籍女學生被救起

2019-07-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台北一名外籍女學生，前日清晨六時三十五分因不明原因攀附在蘇花公路懸崖邊，警消獲報後趕到現場設法救援，但女子情緒激動、答非所問，不願接受救援，還作勢往下走，與救難人員僵持十八小時，直至昨天凌晨一時才被救起送醫。

警方表示，新城警分局和平派出所接獲民眾報稱，十日一早在台九線一六四公里處公路下方懸崖，有名外籍女子靠在懸崖處，警消到場發現，女子疑似精神狀況不佳、口中不斷碎念，緊急派通譯溝通，但女子答非所問，警消人員只好積極設法救援。

花蓮縣消防局指出，女子堅持不願救援人員接近，並以往下走的動作威脅，只好滿足食物及水的需求，希望安撫情緒後再以安全方式帶上路面。

隨著僵持時間拉長，救援人員通知外籍女子在台的母親、學校老師趕到現場，與女學生溫情勸導，警消更在烈日下陪同站了一天。

直至晚間約十一時，女學生心防終被突破，同意老師接近，老師繫上安全繩走下斷崖處與她溝通，但在近十二時，女學生突然發脾氣並吼叫，老師趕緊被撤回，原本站在坡度約七十、八十度懸崖上的女學生，距離下方沙灘垂直高度約五十公尺，發脾氣後更起身往下走，不料失足摔在沙灘上。

救援人員發現後，趕緊垂降到沙灘上，發現女子頭、腳撞傷、背部疼痛，幸好生命徵象穩定，約在昨凌晨一時將她救起，並在家人及大使館人員陪同下至國軍花蓮總醫院就醫。

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