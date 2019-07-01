已婚中國女「化身」嫁來台 13年後本尊入境逮正著

2019-07-01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕55歲顏姓中國婦人一心想嫁來台灣，雖然她已婚，卻利用孫姓弟媳未在中國登記結婚的漏洞，13年前冒用孫姓女子身分來台，嫁給不知情的林姓台灣男子，並多次以孫女身分回中國。直至去年，她持自己的護照搭機來台，資料比對發現顏婦多項生物特徵與孫女竟相同，她冒名結婚、闖關犯行才曝光。

基隆地方法院以顏婦觸犯未經許可入國及使公務員登載不實等罪，判刑10月，得易科罰金30萬元，考量她承認犯行，且無前科紀錄，予以緩刑3年；為讓她記取教訓，判決確定後6個月內，須向公庫支付9萬元。

弟媳未登記 冒用她身分來台

檢警調查， 在中國已婚的顏婦，涉嫌利用孫姓弟媳未在中國登記結婚的漏洞，冒用她的身分申辦台灣入出境許可證，來台嫁給林男，2008年至2011年間，還多次以孫女身分，利用小三通往返兩國。

直到去年12月19日，顏婦改持自己的往來台灣通行證，搭機來台，抵達松山機場，經國際線入境證照查驗台查核，透過生物辨識技術比對發現，顏婦多項生物特徵與孫女相同，確認顏婦多年來冒用身分一事。顏婦被逮後，向偵辦人員承認犯行。

移民署資深隊員指出，中國也是一夫一妻制，在中國已婚的顏婦是不能與台灣丈夫結婚，推測是早年中國戶政系統不發達，顏婦的弟媳未落實登記或雙方已離婚、喪偶等狀況，才讓顏婦能冒用身分與林男在中國結婚，進一步來台登記結婚。

一般而言，我國國民須與中國籍配偶在中國取得結婚登記證明，經我國查證無誤，才能讓中國籍配偶申請來台，夫妻二人再一同前往戶政事務所登記結婚。

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