涉虐嬰保母神隱 鄉民包圍她家喊抓人

2019-06-25

〔記者陳建志、張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕台中1歲女嬰由24歲郭姓保母照顧，21日疑受虐昏迷不醒就醫，前晚9點有網友開直播號召群眾到保母住處討公道，並要求檢方「開出拘票、聲請羈押」才願撤離，現場聚集約300人，雞蛋、冥紙齊飛，爆發多波警民衝突，警方最後噴灑辣椒水，並出動鎮暴警察，群眾才散去，結束4個多小時脫序行為。

300人丟雞蛋撒冥紙

中國醫藥大學附設醫院昨表示，女嬰已進行手術清除血塊，仍在加護病房觀察，女嬰母親則出面感謝大家聲援，但希望大家冷靜，強調只想陪在女兒身邊，並發文表示，「我多麼希望這一切都是夢，多麼希望躺在裡面的是我」；她還說，希望保母能說出真相，還她一個公道。

前晚9點左右，臉書「冠廷往事」直播主劉冠廷，在粉絲專頁號召民眾前往太平旱溪東路、郭女的租屋處討公道，在樓下大喊要她出來面對，也要求檢警立刻拘捕郭女。

太平警分局長張則誠坐鎮指揮，數度由偵查隊長陳俊彥出面向民眾說明，表示相關證據、供詞都已做完，並將郭女函送檢方偵辦，現場民眾不接受，不斷高喊：「開出拘票、聲請羈押」，部分群眾還轉進台中地檢署抗議。

深夜11點多，戒備警力約達180人，並進行封路，現場約300群眾大喊：「保母出來！」並與警方發生推擠，這時有人要衝進社區，還朝社區大門丟雞蛋，警方壓制2名丟雞蛋的人。

昨凌晨0點過後又爆發數波衝突，現場雞蛋、冥紙齊飛，警方也噴灑辣椒水壓制，多名員警遭蛋洗，凌晨1點多時，40名鎮暴警察全副武裝到場，分局長舉牌命令解散，警方強制壓制帶離6人，群眾才散去，包括直播主劉冠廷，將依違反社維法函送，對有違法事證者，也將依刑法及社維法究辦。

劉冠廷說，他會去繳罰鍰，並說他不是號召鄉民私刑正義，而是把問題搬上檯面。

直播主號召︰凸顯問題

至於涉案保母的老公是台中市區某分局派出所警員，已在女嬰送醫後請假，女嬰家人與網友質疑他對涉案的妻子「下指導棋」，警方說，這名警察不可能涉入偵查中案件，更無法隻手遮天。

鄉民質疑警員夫下指導棋

社會局表示，該名保母未依規定投保責任險、超收及未通報居家托育服務中心收托兒童，擬廢止居家托育服務登記。

直播主劉冠廷（中），要求警方嚴辦。 （記者張瑞楨攝）

前晚有網友號召民眾包圍涉虐嬰保母住處。 （記者陳建志攝）

近年聚眾私刑或包圍公署案例

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