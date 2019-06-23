殺害井口真理子 頭顱至今未尋獲

2019-06-23

〔記者吳政峰／台北報導〕1990年4月2日，日本御茶水女子大學四年級女學生井口真理子隻身來台旅遊，6天後慘遭搭訕的計程車司機劉學強射4箭身亡，害台灣被日本觀光業者評為「治安不佳」，一度重創以日本客為主要客源的台灣觀光業。

根據觀光局統計，案發年度前3季，日本遊客較同期減少3.1%，創歷年最大負成長，而井口消失傳出的2個月內，日本客更足足減少1成。台灣引以為傲的治安和人情，當時也被日本觀光業評為不佳，整體評價敬陪末座。

井口來台兩天後搭火車到台南，先結識李姓男子，李男帶她遊玩，並提供家裡讓她居住。台灣人濃厚的人情味，讓井口遇到劉學強搭訕時不疑有他，同意借宿劉男家，未料劉男8日深夜求歡遭拒，憤而行凶。

井口母親同月25日來台尋人，警政署組成專案小組調查，同年10月耳聞劉學強向親友供稱自己是兇手，趕緊請他說明，但劉稱：「我有病啊，隨便亂講的！」警方因無他的其他涉案事證，只好將他請回。

隔年3月警方又收到情資，得知劉學強不回家睡覺，車內擺滿佛像，鄰居證稱曾看到他燒東西；警方在他家地板上驗出清潔劑強鹼，該月他家的自來水多用了5噸，顯示曾大量清洗，劉學強至此終於承認犯案。

警方根據他的指認，在台南尋獲100多塊屍骨，鑑驗後確認屍骨就是井口，但頭顱至今未尋獲。

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