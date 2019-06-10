重機超跑太吵 部落居民怒了 阿伯持棍 肉身擋車隊

2019-06-10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕貫穿恆春半島的屏199縣道，沿途靜謐宛如世外桃源，近年頗受超跑及重機愛好者青睞，不過，不少駕駛人刻意飆速，巨大的引擎噪音劃破沿途部落的寧靜，也讓當地居民怒了，「東源樹屋」主人林明德8日憤而持長棍以肉身攔下重機車隊，疾呼：「公權力不彰、人民自救！」

林明德疾呼︰人民自救

林明德在「東源樹屋」前攔車引發重機騎士不滿，騎士們上網批評，認為自己跟著前方轎車行駛，卻無端被攔下，怒嗆「以妨害自由提告」。

屏199縣道過牡丹水庫後，沿途多是6米以內的路幅，車道與部落住戶相連，超跑、重機愛好者發現這段「秘境」後，這幾年口耳相傳大舉「入侵」，每到假日不時有呼嘯而過的噪音，造成部落居民反感，也威脅居民安全。

持棍攔道的林明德痛批，每到假日重機或超跑一波波呼嘯而過，中午時段實在難受，199縣道部分路段時速為30公里，是給猴子看的嗎？居民無止無休的陳情抗議，難道警方強勢取締說說而已嗎？請尊重部落居民，維護鄉村好山好水好嗎？

林明德說，當時已有幾批車高速經過，進入部落也不減速，轟隆隆的噪音實在忍無可忍，才走出來擋路，他不後悔這樣做，也呼籲警方儘快在部落出入口裝置監視器及測速照相。

牡丹鄉民阿仁說，這2年來常有長輩午睡被嚇醒，孩子外出也可能被撞上，居民每到假日都心浮氣躁。

對於林明德持棍攔道，警方提醒，恐觸犯刑法強制罪，「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金」。呼籲民眾切勿衝動行事。

警方5月取締17件超速

恆春警方則強調，自5月起便持續安排取締勤務，已舉發超速行駛17件，將持續嚴格執法。

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