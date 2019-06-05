「不是兒死 就是我死」老父真遭逆子亂刀砍死

2019-06-05

口角後 刺殺父親20多刀

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市驚傳逆子殺父！39歲男子胡志賢與同住的65歲父親胡金意相處不睦，胡父曾語帶無奈向鄰居透露「不是兒子死，就是我死」。上週五，胡男不滿父親叨唸，竟持水果刀刺殺父親20多刀，殺父後還伴屍3天，前晚把腐爛發臭的遺體載到新竹市與新竹縣竹北市交界的溪洲橋下丟棄，鄰居還目擊胡男將胡父屍體抱進後車廂，把頭往下壓。警方據報將他逮捕並在水圳找到胡父遺體，依殺害直系血親尊親屬罪嫌送辦，新竹檢方聲押獲准。

死者胡金意曾當過3屆里長，具服務熱忱，在地方頗受敬重，當地居民對老里長慘遭逆子殺害都相當震驚，怒斥兇嫌太可惡！

警方調查，胡男有毒品等多項前科，進出監獄多次，平常以打零工維生，因父母離異，平常與父親胡金意同住，但兩人感情不好，經常吵架，過去數度對父親拳打腳踢，甚至拿家中貴重物品變賣，今年2月初因毒品案出獄後，依然故我，父親對此頭痛不已。鄰居轉述，胡父曾語帶無奈透露「不是他（兒子）死，就是我死」。

伴屍3天 載到橋下棄屍

上週五胡嫌又和父親大吵一架，一氣之下，拿家中的水果刀往父親身上猛刺，疑因行兇後不知道如何處理，伴屍3天，直到遺體發臭，前天下午才將遺體搬到後車廂，載到與新竹縣竹北市交界的溪洲橋下水圳棄屍，搬運過程被鄰居目擊。

目擊者受訪說，他們父子平常感情不好，常吵架，各過各的生活。上週五有聽到父子大吵，之後就沒再看到被害人出現過。

鄰目睹運屍 急忙報警

目擊的鄰居說，前天下午4點左右，看到凶嫌開車準備出門，覺得怪怪的，因為凶嫌吸毒，2月才出獄，行為怪異，胡父不讓他開車與騎車，因此特別注意。

未料看到凶嫌打開後車廂門，抱著胡父上車，還把他的頭往下壓，嚇得趕快通知住附近的死者弟弟打開家門，發現門口有一攤血，斑斑血跡一路到廁所都有，還有蒼蠅飛繞。警方接獲報案後展開追查，胡嫌不知運屍過程被鄰居看到，開車返家發現有大批員警，心虛逃逸，仍被警網追捕壓制，警方打開胡男的車門，傳出濃濃屍臭味，車內並有屍水和毛髮。

胡男拒不透露父親下落，警方調閱路口監視器畫面，最後在溪洲橋發現胡男最後身影，研判可能棄屍溪洲橋下，於是出動70名警力搜查，前晚10點多在附近的灌溉水圳找到胡父遺體，因已死亡3天加上溪水浸泡，腐爛不成人形。

檢警相驗發現，胡父頸部及胸腹部有20多處被砍刺的傷痕，並在胡嫌家中取出40多公分的兇刀，但冷血弒父的他面對檢警訊問，只坦承與父親吵架才痛下殺手，但為了何事爭吵與伴屍3天行蹤，都三緘其口。

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