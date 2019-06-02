地下12公尺 水管彈射砸死工人

2019-06-02

〔記者翁聿煌、何玉華、周敏鴻／綜合報導〕新北市鶯歌區建國路下水道工程昨天發生1死1傷的工安意外！新北市勞動檢查處調查，包商在地下12公尺的坑道進行污水管線銜接工程時，地下水位出現高低落差水壓，已裝設的RCP管（混凝土管）受壓後彈出，擊壓到施工的工人李金財與趙男；李男送醫急救不治，趙男腿部骨折。

水位高低差致水管爆出

發生工安事故的是三峽、鶯歌地區的污水下水道第一期工程主、次幹管、分支管及用戶接管工程。勞檢處已要求停工，協助死傷者家屬辦理職災慰助，並啟動重大職災調查。

昨天下午1點左右，鶯歌區建國路244號前、直徑約2公尺的大型施工圓孔下方約12公尺處，發生RCP管彈出意外，現場先發出「砰」一聲巨響，其他工人下去查看，發現橫坑內的混凝土管彈出，李、趙兩人倒臥水中，消防員利用工程吊車將兩人吊掛送醫。

李金財（46歲）當場沒有呼吸心跳，送醫急救後不幸死亡；趙男（47歲）腿部骨折，住院觀察中。

新北市水利局副局長諶錫輝表示，肇因初判是上游地下水的水位較高，水壓的高低落差造成已完成的上游水泥內管推擠，其中一截彈出後打到2名工人，過去未發生過類似情形，將檢討SOP標準作業程序，把上、下游水位的觀測、抽取也列入標準作業程序中。這件工安事故將繼續勘驗，釐清並追究責任歸屬。

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