17版本矛盾控詞仍判收賄／教授王隆昌 出獄爭清白

2019-02-16

民間司改會籲非常上訴

〔記者張文川／台北報導〕台北科技大學土木與防災研究所前教授王隆昌，11年前被控擔任南港展覽館標案評委時收賄，被判刑7年8月定讞入獄，前年假釋，民間司改會昨陪同他赴最高檢察署遞狀請求檢察總長提起非常上訴。64歲的王隆昌聲淚俱下說：「我不認識那個人（汙點證人黃維安）、沒見過面，我錯在太相信司法、檢察官，讓他可以一再修正謊言，我只要求真相，真相不明，我死不瞑目！」

前大法官許玉秀也聲援

前大法官許玉秀昨現身聲援王，她說，汙點證人證詞出入很大，與王見面有4種版本、地點3種版本、時間和見面後做什麼事各有5種版本，連認識、見面都沒證據，王竟被判有罪定讞，竟有如此荒謬的事。

特偵組2008年偵辦南港展覽館案，得標廠商力拓營造董事長特助黃維安轉為汙點證人，指控7名評審委員學者收賄，王等6人被判有罪定讞。王隆昌明年6月假釋期滿；前檢察總長顏大和2015年曾為他聲請非常上訴，遭最高法院駁回。

提6大疑點 盼法院正視

民間司改會救援組召集人林俊宏律師指出此案有6大疑點：王隆昌沒見過也不認識黃維安、黃證詞不清且前後不一、檢方未解碼黃的手機與還原PDA資料、王隆昌沒有出國計畫、王隆昌給廠商的評分差異最小、案情類似的被告評委周家鵬獲判無罪。林說，法院僅憑單一證詞就判人有罪，希望檢察總長和法院正視，還王清白。

王隆昌自嘲：被真相死當

王隆昌昨自嘲是「被真相死當的大學教授」，被素昧平生的人編造漫天大謊陷害入罪。

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