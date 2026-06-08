男疑毒駕拒檢踩油門想跑 桃警強勢壓制查獲毒品

葉男凌晨在車內施用毒品被警方攔查，他拒檢想跑被壓制逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

26歲葉姓男子今（8）日凌晨1點多被發現疑似在車內施用毒品，見員警靠近竟猛踩油門企圖逃逸，警方強勢壓制並在車內搜出K他命、毒品咖啡包等證物，訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局龍安派出所員警當時正在執行巡邏勤務，行經桃園區中山路巷弄，發現1輛轎車停放路旁形跡可疑，遂上前盤查，員警靠近時發現葉男坐於駕駛座內，疑似正在吸食毒品K他命，立即要求他下車接受檢查。

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葉男拒絕配合並猛踩油門企圖逃逸，員警見狀即刻採取強制措施，合力將他拉下車並壓制逮捕，防止他衝撞逃逸，避免危害其他用路人安全，另於車內查獲K他命、毒咖啡包等違禁物品及相關證物，訊後將葉男移送偵辦，並向上溯源追查毒品來源。

桃園警分局表示，毒品不僅危害身心健康，吸毒後駕車更可能造成重大交通事故，嚴重威脅用路人安全，桃園警分局今年度至今，已查獲毒駕案件121件，展現掃蕩毒品犯罪的決心。

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葉男凌晨在車內施用毒品被警方攔查，他拒檢想跑被壓制逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

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