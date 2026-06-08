狼師誘騙3童猥褻遭判刑4年2個月 高市教局：2年前已解聘

高雄有狼師涉嫌逼學童脫褲拍下體裸照遭判刑，教育局已於2024年4月將其解聘。（記者許麗娟攝）

葉姓男子涉嫌於新竹、高雄擔任教師時，私下對3名11歲男童與他「父子相稱」並引誘脫褲拍下體等猥褻行為，遭高雄地方法院判刑4年2個月，對此，高雄市教育局回應，葉姓教師已2024年4月核准解聘。

葉男於2017年在新竹市某國小擔任代理導師，2018年9月考上高雄某國小正式教師，卻爆出與學童以父子相稱，並以衛教檢查下體為由，引誘脫褲、拍照。檢警查出，葉男2018年在新竹任教時，趁著A童單獨在教室，以衛教檢查為藉口，引誘脫褲再用相機拍下生殖器特寫，2023年間在高雄執教時，又故技重施，趁著體育課、自然課等教室空無一人之際，將B童與C童單獨留下，同樣要求脫褲檢查遭拒竟利用老師權威與情感施壓，逼迫兩童含淚就範，C童甚至被強行拍下裸照。

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葉男雖坦承部分客觀犯行，且已與B童、C童家長以各15萬元達成和解並賠付完畢，A童家長也表示不追究，最終三罪併罰，遭法官判刑4年2個月，可上訴。而高雄市教育局未對此事多做說明，僅簡單回應該師已於2024年4月16日核准解聘。

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