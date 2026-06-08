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    開名車違規欠60萬交通罰鍰不繳 名下保時捷進廠保養後全沒了

    2026/06/08 13:52 記者翁靖祐／台北報導
    彭姓義務人的保時捷被查封。（記者翁靖祐翻攝）

    彭姓義務人的保時捷被查封。（記者翁靖祐翻攝）

    彭姓男子因為滯納交通違規罰鍰、罰鍰、停車費及高速公路通行費等案件，累計移送執行金額達新臺幣80餘萬元。經徵起部分款項以後，目前仍有約60萬元未清償，行政執行署台北分署掌握彭男名下保時捷車輛正進廠保養後，便立即前往現場確認車輛所在，並依法完成查封程序。

    台北分署指出，彭男因為長期未依規定繳納交通違規罰鍰及相關費用，經移送行政執行後，執行人員除持續寄發通知外，並多次執行其金融機構存款，但仍有約60萬元仍未清償。

    執行官於訊問程序中，掌握到彭男名下有輛保時捷車輛正在保養廠進行維修保養，旋即派員前往現場確認保時捷位置，並依法完成查封程序。據了解，彭男所有的交通違規以及罰鍰也都是因這輛保時捷而起。

    台北分署強調，對於欠繳交通違規罰鍰等公法上金錢給付義務案件，將持續秉持鍥而不捨精神，運用查封、扣押及其他法定執行措施，全力追查義務人可供執行之財產，以維護國家債權及社會公平正義

    台北分署也呼籲民眾，如若有相關欠款，應依限繳納或及早與執行機關聯繫處理，以避免財產遭強制執行影響自身權益。

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