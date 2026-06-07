邀鄰居進屋抽根菸皮夾竟少1萬4千元 方知菸友竟是賊

基隆地院日前偵結，依觸犯兩次竊盜罪，分別判處陳男拘役25日、有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

基隆一名陳姓男子今年2月17日下午，到附近黃姓鄰居家抽菸聊天，假借手機需要充電，支開黃男後，從桌上偷走皮夾中的4千元。隔日，陳男又用相同方式偷走1萬元。黃男發現陳男來家抽完菸後，皮夾都會少錢，決定報警逮人，陳男到案後坦承犯行。基隆地院日前偵結，依觸犯兩次竊盜罪，分別判處陳男拘役25日、有期徒刑2月，得易科罰金。

檢警調查，陳、黃二人均住在安樂區基金一路附近，今年2月17日下午1時許，陳男假借抽菸名義，約黃男一起吞雲吐霧，隨後又稱手機需要充電，趁黃男不注意，偷走其皮夾中4千元現金。

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陳男得手後，隔天又用相同手法，進入屋內行竊，且得手1萬元現金，兩次得手贓款則被他拿去購買遊戲點數。

黃男發現，皮夾放在家中，卻連續兩天都失竊，仔細思考後驚覺陳姓鄰居大有問題，報警處理。

陳男見警察找上門，認為自己難逃法網，承認在黃男家中行竊兩次，分別得手4千、1萬元。

檢察官偵訊後，依涉犯竊盜罪，將陳男起訴，並聲請簡易判決處刑；另認定陳男兩次犯行犯意各別，行為互殊，請法官予以分論併罰。

法官認為，陳男正值壯年，卻不思以正當方式賺取錢財，辜負鄰居讓其入屋善意，趁隙竊取金錢，且將不法所得用於非生活所必需的遊戲點數，實屬不該；考量其行竊金額、無業等情狀，依觸犯竊盜罪分別判處拘役25日、有期徒刑2月，得易科罰金8萬5千元。

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