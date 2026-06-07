院生遭推倒撞地腦死器捐 法院認照顧員、教養院「延誤送醫」判賠

院生遭推倒撞地腦死、器捐，桃園地院判決照顧員、教養院須連帶賠償院生父母各100萬元。（資料照）

在私立八德教養院待了30年的章姓重度智能障礙院生，3年前遭高姓照顧員揮手推倒，後腦重擊地面導致腦死，最終拔管器捐。院生父母向高員、教養院及張姓主任兼代理院長各求償150萬元，桃園地院近日審結，認定照顧員涉有過失，且教養院人力管控不當、未善盡監督管理之責，判決高員與教養院應連帶賠償院生父母各100萬元，張姓主任則免賠。

章姓院生因患有情緒及重度智能障礙，從小由教養院全日照顧，2023年5月18日下午1點多，章女因想拿高員手上的紀錄表，遭高員隨手往後推倒，頭部重擊地面。家屬主張，高員當下應能預見重摔後果，卻未在第一時間送醫，導致孩子因創傷性硬腦膜下腔出血致腦幹衰竭，於事發3天後（5月21日）死亡，因此向三方提出求償。

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高員辯稱，案發當天僅她1人值午班，需照顧11名院生，分身乏術才將章女揮開，豈料對方重心不穩跌倒，她強調，章女過往常因不如意就躺地鬧脾氣，才導致她誤判傷勢，且送醫後，首間醫院的醫師先稱斷層掃描無大礙，事後才改口看錯片子、狀況危急，轉診後醫師評估開刀恐成植物人，家屬才決定器捐，認為首間醫院醫師誤判與家屬決定不開刀，均與章女死亡有因果關係。

教養院及張姓主任也主張，章女倒地後仍有動作，高員無從判定傷勢，且下午2點20分抵達醫院並未延誤，是醫院直到傍晚5點多才發現腦出血，顯有醫療疏失介入，而教養院內部定有辦事細則，已盡最大注意義務，張姓主任則非實際照顧者，不應負連帶責任。

不過，法官勘驗監視器後，認為院生肢體協調性欠佳，高員未注意力道導致其跌倒，且事發6分鐘才發現異狀、20分鐘才抵達醫院，腦部受損已成事實，後續醫師縱使較晚發現腦出血，也難認有加重傷勢，而家屬不開刀是基於醫療評估，是醫療選擇，與死亡並無因果關係，且家屬雖與醫師達成30萬元和解，亦不影響向高員求償的權利。

法官認定高員涉有過失，教養院在事發當下無人協助高員，顯有人力管控不當、未善盡監督管理之責，自應負連帶賠償責任，審酌兩造身分、經濟等理由，判決高員與教養院應連帶給付院生父母各100萬元，張姓主任當時未在場，家屬也未舉證其過失，判決免。全案可上訴。

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