喪葬費喬不攏！ 男子傳柴刀照恐嚇親姊嗆「準備等你們」 判拘役30日

基隆地方法院審理後，認定林男觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

新北市一名林姓男子去年2月25日因大伯父的喪葬費及處理事宜與姊姊發生口角，深夜竟拍下砍柴刀照片傳送給姊姊，並稱「刀準備等你們了」、「有種開槍打死我」。林姊心生畏懼，對弟弟提出告訴。基隆地方法院審理後，認定林男觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30日，得易科罰金。

林姊收到弟弟傳刀械照片後，又傳來恐嚇語言，認為生命安全受到威脅，便前往新北市瑞芳警分局報案，並對弟弟提告。

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檢警調查，姊弟二人因為大伯父喪葬費及相關處理事宜發生糾紛，兩人互有爭執，導致林男心生不滿，傳照片恐嚇親姊。

林男應訊時，坦承拍下含有柴刀的照片（一張擺在地上、一張放在車內方向盤上拍攝），傳送給姊姊，也有傳訊息恐嚇對方。檢察官偵訊後，依涉犯恐嚇危害安全罪將林男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，林男已承認犯行，且根據雙方供述及LINE對話紀錄擷圖照片等事證，認定林男行為已讓被害人心生畏懼，有恐嚇犯意；考量林男高職畢業，做工維生，家庭經濟一般，事後坦承犯行等情狀，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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