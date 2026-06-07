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    首頁 > 社會

    賓士車載妹違停看到警察就跑 一查副駕通緝又藏毒品

    2026/06/07 11:23 記者陸運鋒／新北報導
    警方查出副駕駛夏男為毒品通緝犯，並搜出愷他命及喪屍煙彈，隨即將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查出副駕駛夏男為毒品通緝犯，並搜出愷他命及喪屍煙彈，隨即將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓男子昨天晚間9時許駕駛賓士車，載著夏姓友人及2名年輕女子，到新北市中和區吃消夜違規停車，見到警方時又踩油門離去，巡邏警方見狀隨即上前盤查，而警方查出夏男為毒品通緝犯，並搜出愷他命及喪屍煙彈，詢後移送偵辦及歸案。

    中和警分局調查，30歲陳男當時駕駛賓士轎車，載著28歲夏男、25歲胡女及24歲陳女，一同前往中和區連城路吃消夜，但將車輛違停在紅線上，而巡邏警方見狀準備上前攔查時，陳男隨即踩油門加速離去，隨後被警方攔下逐一盤查身分。

    過程中，警方查出副駕駛座夏男，2周就已經被新北地檢發布毒品通緝，隨即將其逮捕，經附帶搜索查獲愷他命1包、依託咪酯煙彈1顆及K盤1組，警詢後將夏男依毒品通緝及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦及歸案，另對陳男實施毒品唾液快篩，結果呈陰性反應，並在4人同意下採集尿液送檢。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方搜出毒品喪屍煙彈依託咪酯。（記者陸運鋒翻攝）

    警方搜出毒品喪屍煙彈依託咪酯。（記者陸運鋒翻攝）

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