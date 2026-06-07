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    首頁 > 社會

    嘉義男撞6部汽機車逃逸 自行上警局求助掉毒品咖啡包露餡

    2026/06/07 11:27 記者王善嬿／嘉義報導
    劉男與民眾口角突然精神失控，員警上前制止。（警方提供）

    劉男與民眾口角突然精神失控，員警上前制止。（警方提供）

    45歲劉姓男子6日晚間到嘉義縣警察局水上分局稱身體不適需警方協助送醫，不料，被民眾報警控訴到警局前剛撞了6輛汽車與機車，肇事後逃逸，劉男與民眾發生爭執衝突，員警制止時，劉男口袋掉出毒品咖啡包，員警以持有毒品現行犯將他逮捕，隨後戒護上救護車送醫，唾液快篩呈現安非他命陽性，依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

    警方調查，劉男6日晚間開車行經水上鄉街區，撞上4輛汽車、2輛機車後逃逸，到警局聲稱身體不舒服需要警方協助送醫，劉男到警局沒多久，1名受害車主隨後到警局報案，指認劉男就是肇事逃逸車主，氣得大罵「撞了車就跑」、「是他」，劉男突精神失控大吼大叫，員警見狀上前制止，劉男口袋掉出毒品咖啡包，隨即以現行犯逮捕，進一步施行唾液快篩檢驗，劉男呈現二級毒品安非他命陽性，全案依毒駕查緝標準流程偵辦。

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    警方發現劉男持有毒品咖啡包，進一步檢驗呈現安非他命陽性，以現行犯逮捕。（警方提供）

    警方發現劉男持有毒品咖啡包，進一步檢驗呈現安非他命陽性，以現行犯逮捕。（警方提供）

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