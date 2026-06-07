台中東勢店家愛心箱3個月被偷5次 痛罵竊賊「太可惡」！

台中市東勢區一家商店監視器拍到竊賊匍匐前進入店內竊取愛心箱。（民眾提供）

台中市東勢區東崎路一家店家擺放的愛心箱，3個月內被偷5次，業者調閱店內監視器畫面，見小偷匍匐前進入店內竊取，包括關懷弱勢族群和流浪動物捐款都不放過，大罵「太可惡」；東勢警分局表示，店家已報案，目前正追查中。

被害商店在臉書PO出監視器畫面，6月4日中午12點多，一名男子在店外觀察後，匍匐前進進入店內偷走愛心箱，抱著愛心箱快跑，行竊過程約半分鐘。

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商家說，這位男子在他店裡3個月內已經偷走5個愛心箱，包括華山基金會和浪浪流浪動物等愛心箱都被偷走，每一個愛心箱內至少有2千元以上，竊嫌都趁他打烊的時候爬進店內偷取，終於被他錄到，不然會被誤會店家手腳不乾淨，怎可能離譜到3個月內掉了5個愛心箱。

店家表示，上周五已報警處理，感謝東勢警分局長重視，員警到場調查，並呼籲其他店家注意安全，防範。

東勢警分局表示，近日民眾反映東勢區東崎路一帶有愛心箱零錢遭竊情事，警方立即派員前往現場瞭解釐清遭竊情形及財物損失，並同步調閱周邊監視器畫面，清查可疑人車進出情形，持續循線追查中，並將針對相關地點加強巡邏及守望等防範性勤務，有效遏阻類似案件發生。

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