餐飲集團副料理長伸狼爪！ 趁出差同宿夜襲女同事2次

薛姓副料理長趁出差同宿，竟夜襲女同事2次。示意圖（資料照）

某知名餐飲集團薛姓副料理長率隊前往台南分店支援業務時，竟利用男女同事共住宿舍機會，深夜兩度爬上女同事床鋪，無視對方明確拒絕與激烈反抗，以手指強行侵入女同事下體逞慾，造成對方陰道撕裂傷及嚴重心理創傷，被法官依強制性交罪判徒刑3年2月。

判決指出，薛男與被害女子為同一餐飲集團員工，兩人雖無直接隸屬關係，但因工作需求，去年6月13日共同前往台南支援業務，當晚因宿舍床位不足，薛男睡地鋪，被害女子則與另一名女性同事分睡上下舖。

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隔天凌晨3時30分許，薛男竟下鋪女同事熟睡之際爬到上舖，對女同事親吻脖子、耳朵，並伸手撫摸胸部及腰部，女同事當場拒絕並持續推開薛男，但薛男仍強行壓制其反抗，以手指侵入女子陰道得逞。

更誇張的是，薛男第一次犯案後仍不罷手，約1個半小時後再度爬上床鋪，以相同手法強制猥褻及性侵女同事，再次以手指侵入陰道得逞。女同事事後驗傷發現陰道撕裂傷，並出現焦慮、恐懼、失眠等急性壓力反應，最終不堪心理壓力選擇離職。

法院審理時，薛男坦承犯行，並與被害人達成和解、履行賠償。不過法官認為，薛男身為集團副料理長，理應遵守職場倫理，卻利用外地支援住宿機會對同事下手，而且在同房尚有其他女同事睡覺情況下，仍兩度實施性侵，顯見毫不尊重被害人意願，犯意堅定且惡性重大，依強制性交罪判處徒刑3年2月，可上訴

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