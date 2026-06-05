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    首頁 > 社會

    女同事嬌喊「要不要3P」 法庭竟扯：主管性侵我

    2026/06/05 10:14 記者黃佳琳／高雄報導
    陳姓男子偷吃公司女同事，事後被老婆追責時竟推稱遭家暴。示意圖（資料照）

    陳姓男子偷吃公司女同事，事後被老婆追責時竟推稱遭家暴。示意圖（資料照）

    已婚的陳姓男子與蔡姓女同事發展辦公室婚外情，陳妻查覺後將兩人告上法院並求償50萬元，陳男哭訴自己婚姻不幸還被家暴，蔡女則鬼扯自己被陳男性侵，但法官發現兩人曾「要不要3P」、「想愛愛」等露骨對話，判他們應連帶賠償15萬元。

    判決指出，沈女與丈夫陳男結婚多年，丈夫卻與同公司的蔡姓女同事過從甚密，兩人更在2023年9月開房翻雲覆雨，甚至在男方沖繩返台後私會。沈女發現後提告求償50萬元，但高雄地方法院開庭時，蔡女為了閃開賠償責任，竟向法官辯稱，當天自己喝醉酒，是遭到身為職場主管的陳男「強制性交」，更辯稱事後的曖昧簡訊只是為了「敷衍主管」。

    陳男則急忙喊冤，聲稱開房當天，蔡女也拿出身份證件登記住宿，事後兩人還頻繁互動，根本不是性侵；陳男更向法官哭訴，自己因與妻子感情不睦患有重鬱症，甚至遭到拳腳相向痛毆成傷，並沒有損害妻子身為配偶的權益。

    法官檢視陳、蔡兩人對話紀錄，查出兩人在開房後不久，持續用LINE傳送「要3P嗎」、「你不想要在家裡、還是要在外面」、「你是肚子餓、還是想愛愛」等含性挑逗的曖昧用詞，因此不採信兩人說詞，判兩人須連帶賠償元配15萬元，可上訴。

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