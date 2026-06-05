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    首頁 > 社會

    司法黃牛詐450萬疏通費 87歲律師與同夥被羈押

    2026/06/05 10:14 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園地檢署聲請羈押葉姓男子、執業律師李姓老翁已獲准。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署聲請羈押葉姓男子、執業律師李姓老翁已獲准。（記者周敏鴻攝）

    56歲葉姓男子與87歲的執業律師李姓老翁，涉嫌利用被害人因詐欺案件被法院判處有罪後，向對方假稱花450萬元就能疏通司法人員，而詐得450萬元，結果案件上訴被駁回，被害人才知上當並報案，桃園地檢署發動調查，逮回2人究責，4日凌晨向桃園地方法院聲請羈押獲准。

    桃檢民生專組檢察官賴瀅羽3日指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦司法黃牛詐欺案件，逮回葉男、李姓老翁；檢方說，2人利用被害人因詐欺案件被判處有罪，而急著四處尋找不須入監服刑方法的心態，向對方假稱只要交付450萬元給他們，就能疏通司法人員，被害人信以為真，針對詐欺案件上訴，被法院駁回後，被害人才知道受騙了。

    檢方說，搜索葉男住處，查扣保時捷休旅車1輛、勞力士手錶1支；葉男、李姓老翁分別涉犯詐欺取財罪、包攬訴訟罪與違反律師法「非法執行律師業務」等，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據或勾串共犯，並有反覆實施同一詐欺犯罪之虞，4日凌晨當庭逮捕2人，向桃院聲押獲准。

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