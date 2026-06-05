赫見美軍特種部隊槍械 海巡緝獲2把微袖珍型改造手槍、30顆子彈

海巡署偵防分署基隆查緝隊在張姓男子機車置物箱內，起獲仿SIG SAUER P365 型手槍 、EL-TEC PF-9 型手槍，與改造子彈30顆。（記者林嘉東翻攝）

新北市張姓男子擁槍自重，為規避查緝，出入刻意頻繁更換交通工具及藏匿處所，企圖製造斷點，但魔高一尺道高一丈，海巡署偵防分署基隆查緝隊連日來跟監蒐證，掌握張男作息後，2月拂曉出擊，在張與陳姓男子的機車置物箱內，查獲2把市面極其罕見的改造槍款，其中1把還是美國軍警特種部隊的槍枝；訊後，將2人依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

海巡署偵防分署基隆查緝隊日前接獲線報，新北市張姓男子涉嫌非法持有槍械，會同新北市警局海山分局組成專案小組展開追查；經多日埋伏跟監，今年2月6日張男與陳姓共犯的機車置物箱內，起獲仿SIG SAUER P365型手槍、KEL-TEC PF-9型手槍與改造子彈30顆。

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基隆查緝隊指出，SIG SAUER P365型改造手槍，尺寸小，為微袖珍型半自動隱蔽式手槍，是美國軍警特種部隊的愛用款；另1把KEL-TEC PF-9型改造手槍，體積小、極輕量化，容易攜帶，專為特務偵查設計的槍枝。張男持有的這2把改造槍枝體積小、隱蔽性極高，一旦流出市面將嚴重危害社會治安。

基隆查緝隊偵緝人員訊後，將張、陳依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送新北地檢署偵辦；隊長劉劭儀強調，未來將持續透過專案與科技偵查嚴正執法，打造「國安、治安、平安」環境，並呼籲民眾若發現不法，請撥打「118」免付費報案專線，共同維護社會安定。

海巡署偵防分署基隆查緝隊在張姓男子機車置物箱內，起獲仿SIG SAUER P365 型手槍 、EL-TEC PF-9 手槍與改造子彈30顆。（記者林嘉東翻攝）

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