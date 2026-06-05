涉從美走私市價數百萬元古柯鹼來台 劉喬安犯罪細節、共犯下場曝光

有「太陽花女神」稱號的劉喬安（本名劉依函）因毒品等案潛逃美國，昨遣返回台。（資料照）

有「太陽花女神」稱號的劉喬安（本名劉依函）因毒品等案潛逃美國，昨遣返回台，今將移送新北地檢署；新北檢調查出，劉涉在美國夥同「Kenny」、「小伍」兩名身分不詳男子，把市價數百萬元的590.42公克的古柯鹼連同蠟燭、衣服及鐵盤放入包裹空運輸入台灣，涉違反「毒品危害防制條例」而被通緝，不過，她在台共犯均落網，包含與劉對接的酒店女公關謝涓鈴已判刑7年、領包裹者張楊宗判刑8年、處理報關事宜者楊智鈞判刑9年確定。

由於共犯咬出古柯鹼來源正是劉喬安，並提供對話紀錄、包裝毒品影像證據，且劉涉可處死刑或無期徒刑的運輸第一級毒品重罪嫌，又逃亡美國藏匿而被通緝，檢方今不排除祭出聲押等強制處分。

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檢調查出，劉喬安等人是在2021年間敲定這起美台運輸毒品案，其中，台籍共犯中最重要的正是31歲的謝女與從事電子商務的楊男；謝女負責與劉喬安等人聯繫，並找人收受包裹事宜，楊男則負責冒名註冊「EZ WAY」等報關事宜。

檢方調查，2021年10月間，楊男冒用他人名義，註冊「EZ WAY」後將資料轉給謝女，再層層傳遞給國外共犯即劉女、「Kenny」、「小伍」等人知悉；劉喬安及「Kenny」在幕後指揮調度，涉指示「小伍」在美國境內將古柯鹼連帶蠟燭、衣服及鐵盤等物，一併放入包裹，委託不知情快遞公司以空運方式運輸毒品來台，當10月22日運抵桃園機場後，楊智鈞即偽造電子簽名報關。

財政部關務署台北關開箱查驗發現疑夾藏毒品，報請調查局新北市調查處偵辦，新北處啟動「控制下交付程序」，放行以追查包裹實際收件人；謝女則找來想向她購毒的張男出面領取包裹，幹員見狀立即上前逮人。

這批毒品經鑑定，驗前淨重590.42公克，純度51.43％；楊偵審自白、謝也認罪並供出毒品來源正是「劉喬安」，張亦稱謝涓鈴的老闆是人稱「太陽花女神」的劉喬安。一審新北地院認定，楊自首予以減刑；至於謝、張2人希望以供出上游獲得減刑，法官則認為，不能僅因劉遭通緝就認定她有參與犯案等原因未予以減刑，依運輸第一級毒品罪，判處楊9年徒刑、謝17年6月、張15年6月。

二審高等法院認定謝已供出上游，且提供可供查證具體線索，已達可告發或移送程度，減刑改判7年（後與他案定執行刑8年10月），張則被認定包裹運抵我國後透過謝涓鈴而知道裡面有古柯鹼，為了購買而出面領取，不知前期運輸計畫，改依運輸第一級毒品未遂罪判刑8年；楊亦提起上訴但已駁回確定。

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