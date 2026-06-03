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    首頁 > 社會

    竹市警方公布酒（毒）駕累犯照片 首波1男1女

    2026/06/03 15:01 記者洪美秀／新竹報導
    終身社會性死亡！新竹市警方公布酒（毒）駕累犯照片，首波公布1男1女。（取自新竹市警察局粉專）

    終身社會性死亡！新竹市警方公布酒（毒）駕累犯照片，首波公布1男1女。（取自新竹市警察局粉專）

    照片將全網永久留名！新竹市警察局為防制毒駕及酒駕，近期與新竹市監理站合作，推出酒（毒）駕及拒測累犯專區，並公布累犯照片，呼籲市民及國人注意，未來也會持續更新照片，也提醒國人，不要以為只有喝酒才算，只要10年內酒駕、毒駕或拒測累犯，就會公布真實姓名、零濾鏡大頭照、違法事實，且公開在網路上，親友、同事、未來面試官一搜尋就會知道。

    警方表示，針對毒駕、酒駕一律零容忍，且毒品上路害人害己，神智不清等同移動炸彈。別以為「拒測」能躲過，拒測同樣算一次，照樣送上公告專區，還要重罰18萬、吊銷駕照、扣車＋講習。公告名單族繁不及備載，可洽新竹區監理所網站查詢https://hmv.thb.gov.tw/News.aspx?n=11849&sms=14205。

    警方也利用新竹通APP，將這些酒毒駕累犯的照片公布在新竹通APP上，只要市民使用新竹通上網或登錄新竹通，都可搜尋到相關資訊。也提醒國人不要以身試法，切勿酒駕及毒駕，以免導致終身社會性死亡。

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