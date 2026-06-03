喪屍煙彈分裝場頻換點躲查緝警搗破逮3人 查扣市價300萬元各式毒品

警方查扣依托咪酯原料粉末、哈密瓜毒錠、橘色不明藥丸，以及混合煙油、分裝夾鏈袋、磅秤、煙彈蓋等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

林姓毒品通緝犯涉嫌設置喪屍煙彈等混合型毒品分裝場，透過熟識的藥頭，對外販售毒品，且為躲避查緝，不僅鮮少出門，還專門以人頭租屋方式，頻繁變更分裝場地點；刑事警察局偵九大隊第一隊從其藥腳一路往上溯源，上月鎖定桃園市龜山區的一處公寓，一舉搗破，逮捕林等3人送辦，共查扣市價逾300萬元的大量依托咪酯原料及混合煙油，以及毒品哈密瓜錠。

警方調查，39歲林男，過去因涉有販賣K他命毒品案，遭士林地院判刑2年定讞後，未如期到案服刑，前年5月遭士林地檢署發布通緝，之後林男為躲避查緝，透過旗下熟識藥頭給予的藥腳證件，在桃園市大園、蘆竹與龜山等地區承租公寓，並在公寓內設置毒品分裝場，繼續以販毒維生。

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林男平時行事低調，每兩個月就更換一處公寓居住，幾乎不外出，都在租屋內自主調配毒煙彈，以每顆2000元至2500元出售，旗下的藥頭則都直接登門來購買毒品。

警方是在去年底偵辦范姓女子在網路販售毒品案，逮捕范女，查扣毒品咖啡包、依托咪酯煙彈及煙油等物品後，循線逮捕其上游藥頭李姓男子，經深入追查後，查知李男毒品來源為暱稱「Boss」的林男提供；上月9日，警方前往林男位於桃園市龜山區的租屋處查緝，當場將林男，以及林男的王姓女友與王姓小弟等3人逮捕送辦。

警方共查扣依托咪酯原料粉末7包、哈密瓜毒錠7包、橘色不明藥丸1包，以及混合煙油、分裝夾鏈袋、磅秤、煙彈蓋等大批贓證物，初估起獲的托咪酯原料粉末，約可製作高達1200顆喪屍煙彈，倘若流入市面將嚴重影響治安。

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