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    首頁 > 社會

    史上最貴端午節！臉書買粽子 婦人慘噴12萬元

    2026/06/03 14:51 記者王捷／台南報導
    台南一位婦人上臉書買粽遭詐12萬元，昨天赴郵局想再匯款，行員機警掃無聲報案QR碼通知警方，成功阻詐保住3萬元。（資料照，記者王捷攝）

    台南一位婦人上臉書買粽遭詐12萬元，昨天赴郵局想再匯款，行員機警掃無聲報案QR碼通知警方，成功阻詐保住3萬元。（資料照，記者王捷攝）

    買個粽子竟花12萬！台南一位婦人在臉書網購遭詐騙12萬元，當被害人至郵局準備再次匯款時，行員機警掃描無聲報案的QR碼，通知警方迅速趕到，成功保住被害人戶頭裡剩下的3萬元。

    該婦人在臉書向網友購買端午節粽子，對方傳來假物流連結要求點擊，被害人進入假網站後，立刻接到自稱郵局客服的電話，詐騙集團用「實名認證」與「訂單錯誤」等話術洗腦，引導被害人操作網路銀行，存款就這樣被偷偷轉走，損失了12萬餘元。

    詐騙集團得手後還嫌不夠，繼續要求轉帳，被害人在昨天下午前往育平郵局準備再次匯款，行員察覺被害人神情有異，立刻識破這場騙局，為避免驚動歹徒，行員直接掃描無聲報案QR碼，如同按下靜音警報器，悄悄將求救訊號傳給警方，讓員警第一時間掌握狀況。

    育平派出所員警接到無聲通報後火速趕往現場，用白話的方式，將假網購和假客服的套路完整解釋給被害人聽，當場拆穿詐騙劇本，被害人恍然大悟，立刻停止匯款手續，警民聯手成功保住差點又被騙走的3萬元。

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